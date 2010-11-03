به گزارش خبرنگار مهر در شهمیرزاد، مدیر کل مسکن و شهرسازی استان سمنان ظهر چهارشنبه در آیین بهره برداری از این ساختمان گفت: ساختمان بخشداری شهمیرزاد با زیربنای 280 مترمربع در زمین یک هزار و 500 مترمربعی احداث شده است.

محمد هادی رستمیان با بیان اینکه 250 میلیون تومان برای بهره برداری این ساختمان هزینه شده است، گفت: عملیات اجرایی ساخت بخشداری شهمیرزاد در نیمه اول سال 88 آغاز شده بود.

بخشدار شهمیرزاد نیز در این آیین با اشاره به اینکه شهمیرزاد در آبان ماه 87 به بخش ارتقاء پیدا کرده است، گفت: این بخش از 150 مکان و مزرعه، 23 روستا و یک شهر است.

ظهور جعفری با بیان اینکه چهار منطقه گردشگری و یک شهر نمونه گردشگری بین المللی در بخش شهمیرزاد وجود دارد، گفت: از تاسیس بخشداری تاکنون 170 پروژه مهم در این بخش اجرایی شده است.

وی با بیان اینکه از مجموعه 14 هزار پلاک ثبتی در شهرستان مهدی شهر، هفت هزار پلاک ثبتی مربوط به بخش شهمیرزاد است، گفت: خواست مردم شهمیرزاد ایجاد اداره ثبت اسناد و املاک در شهمیرزاد است.

به گفته وی، مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان سمنان نیز با ایجاد این اداره در شهمیرزاد موافق است و موافقت مرکز برای ایجاد این اداره الزامی است.

بخشدار شهمیرزاد اضافه کرد: یکی از مواردی که می تواند موجب توسعه شهمیرزاد شود تسریع در اجرای پروژه ها و مصوبات سفر استانی رئیس جمهور در حوزه راه این بخش است.

جعفری تاکید کرد: راه شهمیرزاد به دو آب در شهرستان قائم شهر و شهمیرزاد به کیاسر در شهرستان ساری از مصوبات سفر استانی هیئت دولت به استان سمنان و مازندران است که موجب توسعه بیشتر این بخش می شود.