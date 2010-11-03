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۱۲ آبان ۱۳۸۹، ۱۳:۲۳

کارگاه آموزشی آشنایی با مفاهیم صنعت آب در تبریز برگزار می شود

کارگاه آموزشی آشنایی با مفاهیم صنعت آب در تبریز برگزار می شود

تبریز - خبرگزاری مهر: شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی کارگاه آموزشی آشنایی با مفاهیم صنعت آب و فاضلاب ویژه خبرنگاران برگزار می کند.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی با حضور مدیر کل روابط عمومی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در تاریخ 17 آبانماه اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با مفاهیم صنعت آب و فاضلاب ویژه خبرنگاران می کند.

این گزارش حاکی است با توجه به اهمیت اطلاع رسانی در خصوص وضعیت آب و فاضلاب و ضرورت تبلیغات موثر جهت ترویج فرهنگ صحیح مصرف آب و همچنین نقش رسانه های جمعی در رسیدن به این اهداف، کارگاه آموزشی آشنایی با مفاهیم صنعت آب و فاضلاب برای آموزش خبرنگاران محلی برگزار می شود.

شایان ذکر است در این کارگاه به سر فصل ها و مطالب ذیل اشاره خواهد شد:

فرآیند تامین و توزیع آب شرب، فرایند جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب، مباحث مربوط به نرخ گذاری و تعرفه آب، مدیریت مصرف، تعمیرات و نگهداری شبکه های آب، لازم به توضیح است به کلیه شرکت کنندگان در این کارگاه آموزشی گواهینامه پایان دوره آموزشی صادر خواهد شد.

کد مطلب 1184333

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