کارگاه آموزشی آشنایی با مفاهیم صنعت آب در تبریز برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی با حضور مدیر کل روابط عمومی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در تاریخ 17 آبانماه اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با مفاهیم صنعت آب و فاضلاب ویژه خبرنگاران می کند .

این گزارش حاکی است با توجه به اهمیت اطلاع رسانی در خصوص وضعیت آب و فاضلاب و ضرورت تبلیغات موثر جهت ترویج فرهنگ صحیح مصرف آب و همچنین نقش رسانه های جمعی در رسیدن به این اهداف، کارگاه آموزشی آشنایی با مفاهیم صنعت آب و فاضلاب برای آموزش خبرنگاران محلی برگزار می شود.

شایان ذکر است در این کارگاه به سر فصل ها و مطالب ذیل اشاره خواهد شد :