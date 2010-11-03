به گزارش خبرگزاری مهر، حسین زارع صفت در مورد مراکز آسیبهای اجتماعی که توسط شهرداری تهران راه اندازی شده، اظهار داشت: هدف اصلی از اجرای طرح جامع شهر، توسعه شهر تهران در همه ابعاد و افزایش سطح بهره مندی شهروندان از توسعه پایدار شهری و رفع تبعیض است، که در این زمینه مدیریت شهری تلاش می کند با توزیع خدمات و فرصتهای یکسان برای دستیابی به عدالت حرکت کند و به همین منظور برنامه های خود را در حوزه مختلف اجتماعی از جمله آسیبهای اجتماعی به صورت زیر بنایی در مناطق بحران زا و آسیب خیز اجرا می کند و در کنار آن، خدمات اجتماعی را به آسیب دیدگان اجتماعی ارائه می هد.

وی با بیان اینکه هم اکنون تمامی مناطق شهر تهران از مراکز آسیبهای اجتماعی برخوردارند افزود: با توجه به تبیین برنامه های سازمان رفاه، خدمات و مشارکتهای اجتماعی قرار بود تا پایان سال جاری در تمامی مراکز اجتماعی مناطق، مرکز آسیب های اجتماعی نیز ایجاد شود که در حال حاضر انجام شده است.

مدیر عامل سازمان رفاه افزود: فقر، بیکاری و ضعف نظام اجتماعی از جمله فشارهای ساختاری در رابطه با آسیبهای اجتماعی است که شهرداری تهران این موضوعات را به طور جد پیگیری می کند و سعی در رفع مشکلات اجتماعی دارد اما باید سایر نهادهای مسئول نیز در این زمینه به همکاری مناسب با شهرداری تهران بپردازند تا روند حل مشکلات سریعتر پیش رود.



