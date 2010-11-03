203 هزار دانش آموز زنجانی شیر رایگان دریافت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، ناصر گنجی پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم زنگ شیر در مدرسه راهنمایی دخترانه مولوی بابیان اینکه توزیع شیر در بین دانش آموزان هزار و 580 آموزشگاه استان آغاز شده است، افزود: کودکان 184 مهد کودک تحت پوشش بهزیستی استان نیز تحت پوشش طرح تغذیه با شیر رایگان قرار می گیرند.

وی ادامه داد: شیر یکی از آیات الهی در قرآن ذکر شده و انسان را به مصرف و تفکر در شیر دعوت کرده است که هیچ ماده غذایی نمی تواند کیفیت شیر داشته باشد.

گنجی اظهار داشت : تنها ماده ای که جایگزین تمام غداها می شود شیر است و جایگاه شیر در تمام طول عمر اهمیت ویژه ای دارد.

وی استفاده از شیر را در سلامت انسان بسیار موثر عنوان کرد و گفت : همانطور که عقل سالم در بدن سالم است لذا استفاده از شیر در دستورغذایی روزانه در ترویج، توسعه، تذهیب و تحصیل علم و دانش تاثیر بسزایی دارد.

در ادامه این مراسم معاون پشتیبانی اداره کل گفت : استفاده از شیر در سالهای گذشته در مدارس متوسطه و راهنمایی دخترانه بود که از امسال در دبیرستانهای پسرانه نیز شیر توزیع می شود.