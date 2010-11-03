به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه خبری حوزه هنری حدود 10 روز است بهمن اردلان صداگذاری فیلم تازه حبیب‌الله بهمنی را آغاز کرده، ولی هنوز آهنگساز فیلم مشخص نشده است. تدوین فیلم هنوز به مرحله نهایی نرسیده و مرحله تدوین اولیه آن توسط حسن ایوبی در حال انجام است و همزمان صداگذاری پیگیری می‌شود.

"سیب و سلما" داستان طلبه‌ جوانی است که سیبی را می‌خورد و پس از خوردن سیب به دنبال مالک اصلی آن و جلب رضایت او می‌گردد. هادی دیباجی، سوگل قلاتیان، اسماعیل خلج، داود فتحعلی‌بیگی، بهروز بقایی، محمدعلی سلیمان‌تاش، زویا امامی، آرزو والی‌زاده، صادق بهاری، آرمان ضیایی‌مهر، مسعود چوبین، سهیلا چوبین با حضور جعفر دهقان بازیگران اصلی فیلم هستند.

عوامل تولید فیلم عبارتند از نویسنده: سیدناصر هاشم‌زاده بر اساس ایده‌ای از جهانگیر الماسی، بازیگردان: محمدعلی سلیمان‌تاش، دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز: پرنیا کاظمی‌پور، عکاس: نوید سجادی حسینی، مدیر فیلمبرداری: حسن کریمی، طراح صحنه و لباس: محمدهادی فدوی، صدابردار: بابک اردلان، طراح چهره‌پردازی: کورش علیزاده، جلوه‌های ویژه: عظیم محمدی، محصول مؤسسه توسعه سینمایی سوره.

نخستین نمایش فیلم سینمایی "سیب و سلما" در بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر باشد.