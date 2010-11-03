به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به خراسان شمالی ، دکتر محمود احمدی نژاد در سفر استانی به این استان و در جمع مردم بجنورد گفت: ساختن ایران یک کار فرهنگی است و پیشرفت ایران مایه امیدواری ملتهای عدالتخواه است.

وی افزود: بسیاری از شخصیت های جهانی در ملاقات ها و پیغام هایی که به ما می فرستند اذعان دارند که تحولات ایران برای آنها بسیار مهم بوده و به پیشرفت ایران چشم امید بسته اند.

رئیس جمهور در ادامه گفت: امروز در دنیا دو صف به وجود آمده است که یکی متعلق به کشورهای خودخواه و زورمدار است و دیگری کشورهای عدالتخواه و ایران در صف دوم می درخشد.

احمدی نژاد با تاکید بر اینکه ایران باید با تلاش و فداکاری ایرانیان ساخته شود، گفت: کشورهای زیاده خواه اگر یک ریال به ما کمک کنند صد ریال از ما مطالبه خواهند کرد و عزت و استقلال ایران را پایمال می کنند.

وی با اعلام اینکه قطار ایران در مسیر درستی در حال حرکت است، تصریح کرد: هر ایرانی به عنوان یک لوکوموتیو باید به سرعت این قطار بیفزاید.

رئیس جمهور قانون هدفمند کردن یارانه ها را اقدامی در جهت عدالت خواهی عنوان کرد و گفت: به واسطه این طرح حق هر کسی در جیب خودش می ماند و روستایی دورافتاده ای که از انواع امکانات استفاده نمی کند حق خود را تحت مدیریت خود خواهد داشت.

احمدی نژاد طرح هدفمند کردن یارانه ها را در جهت اجرای عدالت طرحی زیبا و مردمی دانست و گفت: عدالت زمانی به طور کامل محقق می شود که آحاد مردم برای آن قیام کنند و اگر این طرح به طور کامل اجرا شود تا ریال آخر حقوق مردم به مردم باز می گردد.

وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: کشورهای زورگو در تعجب هستند که ما چگونه می خواهیم با وجود تحریم ها هدفمند کردن یارانه ها را اجرا کنیم ولی اینجا باید اعلام کنم که ما این طرح را تا آخر اجرا کرده و پشیمانی را بر دل دشمنان خواهیم گذاشت.

رئیس جمهور طرح هدفمند کردن یارانه ها را پله ای در جهت پیشرفت کشور دانست و گفت: این پله چندان هم بلند نیست و برای اجرای آن نیز مشکلی وجود ندارد البته ممکن است درگوشه و کنار شیطان بعضی را تحریک کند تا گرانی کاذب ایجاد شود ولی باید این گونه افراد بدانند که با این اقدام سودی عایدی آنها نخواهد شد و اموالشان آلوده می شود.

احمدی نژاد اضافه کرد: علاوه بر آن مردم هوشیار بوده و اجازه نمی دهند کسی با شایعه از این گونه مسائل سوء استفاده کرده و جیب مردم را خالی کند در کنار این دو عامل مامورانی را در نظر گرفته ایم که در صورت مبادرت برخی افراد به چنین اقداماتی آنها را جریمه کرده و در صورت نیاز نام آنهارا از تلویزیون اعلام کنند تا مردم ماهیت واقعی آنها را بدانند.

وی همچنین درباره برخی کارشکنی ها در روند اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها گفت: برخی نیز به دنبال بهانه های سیاسی هستند تا به کشور لطمه بزنند ولی ما به آنها کاری نداریم و مردم خود پاسخ آنها را داده و آنها را کنار زده اند.

رئیس جمهور در بخشی از سخنان خود نیز پیامبر اکرم (ص)را به عنوان نماد رحمت دانست و گفت: چنانچه بخواهیم در مسیر کمال مورد نظر خداوند گام برداریم باید به همدیگر عشق و محبت داشته و به یکدیگر خدمت کنیم.

وی تاکید کرد: آن کسی در پیشگاه خداوند بالاتر است که در خدمتگزاری به مردم پیش تر از دیگران باشد.