به گزارش خبرگزاری مهر ، با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی و تایید رئیس جمهور ، فرهاد پورفرخی به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اردبیل، محمد شکاری به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی هرمزگان و رضـا صفی آریان بـه عنـوان رئیـس دانـشگاه علـوم پزشکی و خدمـات بهداشـتی و درمـانـی هـمدان منصوب شدند.
این افراد به پیشنهاد مرضیه وحید دستجردی؛ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای تصدی این مسئولیت ها به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی شده بودند.
این مصوبات از سوی دکتر احمدی نژاد، رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی برای اجرا به دستگاه های ذی ربط ابلاغ شده است.
با موافقت رئیس جمهور؛
روساى دانشگاه هاى علوم پزشکى اردبیل،هرمزگان و همدان منصوبشدند
با تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی و موافقت رئیس جمهور، روسای دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اردبیل، هرمزگان و همدان منصوب شدند.
به گزارش خبرگزاری مهر ، با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی و تایید رئیس جمهور ، فرهاد پورفرخی به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اردبیل، محمد شکاری به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی هرمزگان و رضـا صفی آریان بـه عنـوان رئیـس دانـشگاه علـوم پزشکی و خدمـات بهداشـتی و درمـانـی هـمدان منصوب شدند.
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