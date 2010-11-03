به گزارش خبرگزاری مهر ، با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی و تایید رئیس جمهور ، فرهاد پورفرخی به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اردبیل، محمد شکاری به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی هرمزگان و رضـا صفی‌ آریان بـه عنـوان رئیـس دانـشگاه علـوم پزشکی و خدمـات بهداشـتی و درمـانـی هـمدان منصوب شدند.



این افراد به پیشنهاد مرضیه وحید دستجردی؛ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای تصدی این مسئولیت ها به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی شده بودند.



این مصوبات از سوی دکتر احمدی نژاد، رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی برای اجرا به دستگاه های ذی ربط ابلاغ شده است.