دیدار حجت الاسلام قاضی عسکر با زائران ایرانی مقیم خارج

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از مدینه منوره نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی ظهر امروز چهارشنبه 12 آبانماه با زائرانی ایرانی مقیم خارج از کشور که از سراسر جهان جهت انجام مناسک حج به عربستان آمده اند در هتل کانتیننتال دیدار کرد.



در این دیدار صمیمانه عده ای از زائران که مقیم آمریکا هستند و برای اولین بار به حرمین شریفین مشرف می شوند با حجت الاسلام قاضی عسکر گفتگو و از این سفر معنوی به نیکی یاد کرده و احساسات پاک خود را با نماینده ولی فقیه در میان گذاشتند.



حجت الاسلام قاضی عسکر نیز با دعای خیر و و آرزوی قبولی طاعات زائران گفت: انشاء الله این سفر با معنویت همراه باشد و ما نیز از اینکه در خدمت زائران هستیم خوشحالیم.



وی افزود: امسال حدود 103 هزار زائر ایرانی به حج مشرف می شوند و در عمره نیز حدود 800 هزار نفر به زیارت بیت الله الحرام می آیند . همچنین سالانه یک میلیون نفر نیز به عتبات عالیات در عراق و سوریه مشرف می شوند.



سرپرست حجاج ایرانی افزود:کارهای فرهنگی فراوانی برای حجاج ندارک دیده شده و علاوه بر آن در کتابها و سایت بعثه مقام معظم رهبری نیز مطالب آموزشی و آموزنده ای در اختیار زائران قرار دارد.



وی اضافه کرد: هموطنان مقیم خارج از کشور برای ثبت نام و آموزش می توانند به مراکزی که از طریق شبکه جام جم اعلام شده مراجعه کنند.



زائران ایرانی مقیم خارج از کشور حدود 280 نفر هستند که از کشورهای مختلفی همچون آمریکا آلمان اتریش چین و ... امسال عازم بیت الله الحرام شده اند.



حجت الاسلام مقدسیان روحانی کاروان و سیدمحسن باقری مدیدریت کاروان زائران ایرانی مقیم خارج کشور را برعهده دارند.