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۱۲ آبان ۱۳۸۹، ۱۶:۵۸

تا پایان سالتحصیلی جاری؛

70 هزار دانش آموز استان زنجان آموزش قرآن می بینند

70 هزار دانش آموز استان زنجان آموزش قرآن می بینند

زنجان - خبرگزاری مهر : مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان گفت: در حال حاضر 22 هزار و 410 دانش آموز در 142 مدرسه قرانی استان زنجان در حال آموزش قرآن هستند که تا پایان سالتحصیلی 70 هزار نفر تحت آموزش قرآن قرار می گیرند.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، امیر نظری ظهر چهارشنبه در جلسه کارگروه فرهنگی و اجتماعی استان زنجان، اظهار داشت : آموزش و پرورش به عنوان کمیته آموزش عمومی قرآن در استان با حمایت های ویژه دولت عدالت محور 142 مدرسه قرانی را در استان زنجان ایجاد کرده است.

نظری افزود : دانش آموزان این مدارس طی سه ترم در سال سه سطح روخوانی و روانخوانی، تجوید و مفاهیم قرآن را با درخواست خود و دادن آزمون آموزش می بینند.

وی با اشاره به حمایت استاندار زنجان در خصوص ایجاد مدارس قرآنی در استان خاطر نشان کرد: تا پایان سال 90 ، 200 مدرسه قرآنی دیگر در استان راه اندازی می شود که اعتبار 100 مدرسه از طریق استانداری و بقیه از طریق وزارت آموزش و پرورش خواهد بود.

مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان با بیان اینکه طرح ریشه کنی بی سوادی قرآن افراد در سنین بین شش ال 50 سال را در بر می گیرد گفت: آموزش و پرورش استان زنجان آمادگی لازم جهت اجرای این طرح را دارد و شناسایی اسمی بی سوادان در استان را انجام داده است.

کد مطلب 1184356

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