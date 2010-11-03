70 هزار دانش آموز استان زنجان آموزش قرآن می بینند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، امیر نظری ظهر چهارشنبه در جلسه کارگروه فرهنگی و اجتماعی استان زنجان، اظهار داشت : آموزش و پرورش به عنوان کمیته آموزش عمومی قرآن در استان با حمایت های ویژه دولت عدالت محور 142 مدرسه قرانی را در استان زنجان ایجاد کرده است.

نظری افزود : دانش آموزان این مدارس طی سه ترم در سال سه سطح روخوانی و روانخوانی، تجوید و مفاهیم قرآن را با درخواست خود و دادن آزمون آموزش می بینند.

وی با اشاره به حمایت استاندار زنجان در خصوص ایجاد مدارس قرآنی در استان خاطر نشان کرد: تا پایان سال 90 ، 200 مدرسه قرآنی دیگر در استان راه اندازی می شود که اعتبار 100 مدرسه از طریق استانداری و بقیه از طریق وزارت آموزش و پرورش خواهد بود.

مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان با بیان اینکه طرح ریشه کنی بی سوادی قرآن افراد در سنین بین شش ال 50 سال را در بر می گیرد گفت: آموزش و پرورش استان زنجان آمادگی لازم جهت اجرای این طرح را دارد و شناسایی اسمی بی سوادان در استان را انجام داده است.