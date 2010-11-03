به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، اباسلط سیاح ظهر چهارشنبه در جلسه کارگروه فرهنگی و اجتماعی استان زنجان بر لزوم نو و بدیع بودن فعالیت های ویژه قرآنی تاکید و خاطر نشان کرد: طرح نهضت روخوانی قران کریم در مرحله نخست جامعه افراد شش تا 50 ساله تحت آموزش روخوانی قرآن کریم قرار می دهد.

سیاح افزود: پس از پایان اجرای این طرح که در حدود دو سال به طول می انجامد آموزش مفاهیم قرآن برای ساکنان استان زنجان صورت خواهد گرفت.

وی خواستار استفاده از مربیان مجرب برای آموزش روخوانی و مفاهیم قرآن کریم شد و اظهار داشت: با توجه به وجود موسسات و ظرفیت های عظیم قرآنی در استان مشکلی در زمینه وجود مربیان متخصص قرآنی وجود ندارد.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار زنجان، برگزاری مسابقات و چاپ نشریه های قرآنی را امری موثر در ترویج فرهنگ قرآنی دانست و بر لزوم برگزاری هر چه بیشتر آنها در استان تاکید کرد.

سیاح یادآور شد: در گذشته با اینکه سازمان شورای تبلیغات اسلامی و سایر نهادها و سازمان هایی که متولی ترویج فرهنگ قرآنی باشند و همچنین دولتی که قرآنی باشد وجود نداشت اما مردم در مکتبخانه ها و با آموزش میرزاهای آن زمان قرآن و مفاهیم آن را فرا گرفته و انقلاب را به وجود آوردند.

سیاح از تشکیل شورای عالی قرآن برای نخستین بار در استان زنجان خبر داد و افزود: فعالیت های ویژه دستگاه های مختلف استان که علاوه بر فعالیت های جاری و ذاتی آنهاست در این شورا عملیاتی می شود.

وی با بیان اینکه هفت محور در ستاد راهبردی فرهنگی استان برای ارتقای شاخص های فرهنگی تدوین شده است اظهار داشت : محور قرآنی اولین محور این ستاد با زیر بنای مسجد و روحانیت است و وظیفه ماست که ایده ها و نظریات نو و بدیع را عملیاتی کنیم.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار زنجان با اشاره به سالروز تسخیر لانه جاسوسی و روز دانش آموز گفت: باید یاد و نام دانش آموزان و دانشجویانی که چنین تاریخی را در تقویم کشور ثبت کردند گرامی بداریم و دنباله رو راه آنها باشیم.

سیاح مولفه های اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران را مردم و ولایت فقیه عنوان و تصریح کرد: نسل های گذشته ما با مدیریت انقلاب آن را تبدیل به الگویی برای جهان کرده و مولفه های اقتدار بخشی حکومت ها را تغییر دادند.