دبیرخانه ستاد هدفمندسازی یارانه ها در خراسان رضوی تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر از مشهد، محمود صلاحی شامگاه جهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: به منظور تبیین مزایای اجرای این قانون و رفع اشکالات احتمالی، دبیرخانه ستاد هدفمندسازی یارانه ها در استان تشکیل شده است.

وی اظهار داشت: همشهریان و هم استانی های می توانند با تماس از طریق تلفن های 5-7632602 و 7677749 و 7651406 از نحوه اجرای این قانون مطلع شده و پیشنهادات و انتقادات خود را مطرح کنند.

استاندار خراسان رضوی گفت: قانون هدفمندسازی یارانه ها بخشی از طرح تحول اقتصادی است و پس از اجرای هدفمندسازی یارانه ها، تحول نظام بانکی، نظام مالیاتی، گمرکی نیز صورت می پذیرد.

صلاحی تصریح کرد: هدفمندسازی یارانه ها بزرگترین طرح اقتصادی 100 سال گذشته تاریخ ایران محسوب می شود که با اجرای آن به توسعه و آبادانی کشور و اجرای عدالت کمک شایان توجهی می شود.

وی افزود: اجرای این قانون علاوه بر کاهش مصرف، باعث تولید محصول با کیفیت در داخل کشور شده و زمینه رقابت تولیدات داخلی با محصولات خارجی و عرضه در بازارهای بین المللی را نیز فراهم کند.

استاندار خراسان رضوی اظهار داشت: سه سال پیش قدم اول اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها با سهمیه بندی بنزین در کشور برداشته شد که علاوه بر کاهش نه میلیون لیتری بنزین باعث ایجاد رقابت در تولید خودرو با مصرف پایین شده است.

صلاحی تصریح کرد: پیش از سهمیه بندی، روزانه 73 میلیون لیتر بنزین مصرف در کشور می شد که این رقم پس از اجرای طرح به 64 میلیون لیتر رسیده و این درحالی است که هم اکنون روزانه بین پنج تا شش هزار خودرو در کشور پلاک می شود.

وی خاطرنشان کرد: هم اکنون حدود سه میلیون تن از 14 میلیون تن مصرف آرد و نان کشور به ضایعات تبدیل می‌گردد که با واقعی شدن قیمت ها از این اسراف نیز جلوگیری می شود.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به اینکه طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی باید طی پنج سال قیمت کالاهای یارانه‌ای به قیمت واقعی و جهانی تبدیل شود اظهار داشت: طبق برآورد ها تا پایان امسال 20 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از اجرای این قانون عاید دولت می شود که نیمی از آن در قالب یارانه نقدی به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد.

صلاحی افزود: پایین بودن قیمت انرژی علاوه بر اینکه ایران را به یک کشور پر مصرف تبدیل کرده باعث تولید کالاهای پرمصرف انرژی شده است که با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها این امر نیز اصلاح خواهد شد.

وی اظهار داشت: کنترل و نظارت بر عملکرد بازار و مبارزه با احتکارکنندگان نیز از جمله مواردی است که به صورت جدی درحال پیگیری است و با متخلفین به صورت جدی و قاطع برخورد خواهد شد.

استاندار خراسان رضوی از تدوین بسته های حمایتی در زمینه های مختلف خبر داد و گفت: با توجه به اجرای این قانون، دولت به منظور حمایت بیشتر و رسیدن به استانداردهای مطلوب در بخش های صنعتی، معدنی، کشاورزی و حمل و نقل اقدام به تدوین بسته های حمایتی کرده است.

صلاحی تاکید کرد: دستیابی به اهداف سند چشم انداز در افق 1404 جز با توسعه و ساخت و ساز کشور محقق نخواهد شد و این مهم مگر با اصلاح ساختار اقتصادی کشور در قالب طرح تحول اقتصادی که یکی از شاخه های اجرای قانون هدفمندسازی یارانه هاست امکان پذیر نیست.

وی بیان کرد: همشهریان نگران کمبود کالا و افزایش قیمت ها نباشند چراکه با تمهیدات اندیشیده شده توسط دولت 13 قلم کالای اساسی مورد نیاز کشور که احساس می شد افزایش قیمت داشته باشد، انبار شده است و به محض اجرای قانون وارد بازار می شود.