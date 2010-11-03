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۱۲ آبان ۱۳۸۹، ۱۳:۳۹

کنتور مجتمع های مسکونی آذربایجان شرقی تفکیک می شود

کنتور مجتمع های مسکونی آذربایجان شرقی تفکیک می شود

تبریز - خبرگزاری مهر: شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی کنتورهای تمامی مجتمع های مسکونی را تفکیک می کند.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، در راستای ایجاد زمینه لازم جهت اجرای هدفمند کردن یارانه ها شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی تمامی کنتورهای مجتمع های مسکونی مشترکان را تفکیک می کند.

این گزارش حاکی است جهت اجرای هر چه بهتر این قانون، طبق ماده یک تبصره یک اقدام به پخش اطلاعیه هایی از صدا و سیمای مرکز استان آذربایجان شرقی کرده که در آن آمادگی خود را جهت تفکیک و جدا سازی کنتورهای انشعابات کاربری های خانگی چند واحدی و همچنین مجتمع های مسکونی مشترکین اعلام داشته است.

لازم به ذکر است در این اطلاعیه که بصورت زیرنویس تلویزیونی نیز بصورت مداوم از سیمای مرکز استان پخش می شود از مشترکین عزیز خواسته شده جهت تفکیک کنتورهای منازل خود در 57 شهر استان به واحدهای آب و فاضلاب استان و در شهر تبریز نیز به مناطق پنچگانه مراجعه کنند.

کد مطلب 1184359

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