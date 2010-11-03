به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، مسابقات بین المللی بوکس چند جانبه با حضور تیم هایی از کشورهای جمهوری آذربایجان، ترکیه، فارس و آذربایجان غربی در برنامه های ورزشی اداره کل تربیت بدنی آذربایجان غربی و هیئت بوکس استان قرار گرفته است.

ماه پیوند فرهنگی آذربایجان غربی و فارس در راستای ایجاد حرکت ماه فرهنگی فاخر و تاثیرگزار برای گرامیداشت مفاخر فرهنگ، ادب و عرفان شمس تبریزی و حافظ شیرازی از 20 مهر ماه تا 20 آبان ماه سالجاری است.

محمد بن علی بن ملک‌داد، ملقب به شمس‌الدین یا شمس تبریزی از صوفیان مشهور سده هفتم هجری بوده و شهرت او بیشتر به خاطر آشنایی مولوی با اوست و دیوان غزل‌های مولوی با نام کلیات شمس شناخته می‌شود.

شمس تبریزی اولین بار در سال ۶۴۲ هجری قمری به قونیه رفت و با مولانا دیدار کرد، مریدان مولانا به دشمنی با شمس برخاستند و شمس ناگزیر از قونیه رفت و در سال ۶۴۳ به قونیه بازگشت و دوباره مورد آزار مریدان مولانا قرار گرفت تا سال ۶۴۵ که ظاهرا برای آخرین بار از قونیه رفت و ناپدید گشت.

در مورد سرنوشت وی اطلاع دقیقی در دست نیست، از شمس اثری در دست نیست، مریدان سخنان وی را که در مجالس مختلف بر زبان آورده، گردآوری کرده‌اند که این اثر به نام «مقالات شمس تبریزی» معروف است.

مزار شمس تبریزی که از چندین قرن پیش در شهر خوی شناخته می‌شده است، پس از یک دوران فراموشی، در دهه‌های اخیر توسط محققان بازشناسی شده و نسبت به بازسازی مزار شمس تبریزی در خوی اقدام شده است.