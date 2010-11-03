به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، ابوالقاسم سیف الهی شب سه شنبه در مراسم اختتامیه نخستین سمپوزیوم مجسمه سازی کرمان گفت: به عنوان شهردار استان کرمان بر دستان هنرمندی که با وجود مشغله های فراوان، کلاس درس و بعد مسافت دعوت کرمانی ها را پذیرفتند بوسه می زنم شخصیتهایی که در طول برگزاری سمپوزیوم با خضوع، خشوع و صمیمیت و با وجود یک کار سنگین با روی گشاده به میهمانان پاسخ دادند و شادی خلق آثارشان را با مردم تقسیم کردند.

وی به اقدام نمادین مجسمه ساز در اهدءا مجسمه دستان استاد صنعتی به شهر کرمان اشاره کرد و گفت: در طول دو هفته برگزاری سمپوزیوم چهار سمینار علمی هم برگزار شد که بیش از هزار و 100 نفر از فرهیختگان کرمانی را در محفل خود پذیرفت.

منتخب شورای شهر کرمان یادآور شد: مجسمه های ساخته شده در طول سمپوزیوم به صورت یک مجموعه در یکی از پردیس های شهر کرمان نصب خواهد شد.

وی با اشاره به استقبال جوانان و هنرمندان کرمانی از برگزاری سمپوزیوم گفت: مطمئن هستیم که جوانان دانشجویان و شهروندان هنر دوست کرمانی همواره پشتیبان برگزاری چنین رویدادهای هنری هستند و امیدوارم اساتید نیز پشت و پناه جوانان جویای هنر این خطه باشند.