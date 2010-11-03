اعتبارات مترو افزایش 4 برابری داشته است

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی محمدنجار با بیان این مطلب افزود: بیشترین توجه را دولت نهم و دهم به بخش حمل و نقل عمومی داشته و آمار و ارقام هم این موضوع را ثابت می کند به طوری که بودجه مترو سال قبل 740 میلیارد بود و امسال یک هزار و 185 میلیارد تومان شده است.

وزیر کشور ادعاهایی را که درباره کم توجهی دولت به بخش حمل و نقل عمومی کلان شهرها مطرح می شود بی اساس و غیرمنصفانه دانست و اظهار داشت: در دولت نهم و دهم اعتباری که به مترو اختصاص داده شده، تقریباً چهار برابرسالهای گذشته است.

وی افزود: همچنین در پنج سال اخیر تعداد زیادی اتوبوس و مینی بوس به ناوگان حمل و نقل عمومی اضافه شده که برابر کل سالهای قبل بوده است.

جمع آوری کمپهای غیرمجاز ترک اعتیاد توسط نیروی انتظامی

نجار همچنین در پاسخ به سئوالی درباره اقدامات وزارت کشور در برخورد با کمپهای غیرمجاز اعتیاد گفت: شناسنامه دار کردن معتادان جز برنامه های ستاد مبارزه با مواد مخدر است و پروتکلهای درمانی برای این بحث تنظیم کرده ایم.

وی افزود: همچنین سازمانهای غیر دولتی و کمپهای غیرمجازی که کارهای غیرقانونی در بحث ترک اعتیاد انجام می دهند جمع آوری خواهیم کرد و در ازای آن مراکز و نهادهای عمومی غیر دولتی که مجاز هستند و پروتکل را رعایت می کنند، توسعه داده می شوند تا یک حرکت مردمی در جهت خدمات و درمان معتادان شکل بگیرد.

برخورد با هنجارشکنان و زنان و مردان خیابانی

وزیر کشور درباره برخورد با افرادی که در جامعه هنجار شکنی می کنند و نظم عمومی را برهم می زنند گفت: نیروی انتظامی برابر قانون با افرادی که در جامعه هنجار شکنی می کنند و نظم عمومی را به نوعی برهم می زنند برخورد می کند و حکم را درباره آنها به اجرا می گذارد.