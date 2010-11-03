به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ظهر چهارشنبه در این مراسم گفت: جنگ نرم در حقیقت شامل هرگونه اقدام نرم افزار گونه از جمله مباحث روانی، تبلیغاتی، رسانه ای، فرهنگی و اجتماعی است که جامعه یا گروه هدف را نشانه می گیرد و بدون درگیری نظامی رقیب را به انفعال یا شکست وا می دارد.

رامین رحمانی افزود: امروز اکثر آگاهان سیاسی بر این باور هستند که تهدیدات نرم به عنوان راهکار اصلی استکبار جهانی برای مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران مد نظر قرار گرفته است.

وی بیان کرد: مخالفان نظام در جنگ نرم با استفاده از ابزارهای تبلیغاتی و ارتباطاتی معرفت ها، عزم ها، پایه ها، و ارکان یک نظام و کشور را مورد تهاجم قرار می دهند.

دکتر رحمانی تصریح کرد: خط دیگری که به نظر می رسد دشمن روی آن سرمایه گذاری می کند، متصرف کردن ذهن مردم از دشمنیِ دشمن است.

رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان افزود: هوشیاری در مقابل سلاح تبلیغات و لزوم حفظ بصیرت برای شناخت هدف، تشخیص راه صحیح، رسیدن به هدف، تشخیص دشمن و موانع راه و شناخت راه های برطرف کننده موانع، کاملا ضروری است.

در ادامه این مراسم حجت الاسلام رنجبران معاون اسبق فرهنگی دفتر نهاد مقام معظم رهبری گفت: مقام معظم رهبری از چندین سال قبل بحث تهاجم فرهنگی و ناتوی فرهنگی را مطرح کردند و این موضوع را پیگیر بودند.

وی افزود: امروز موثرترین سلاح بین المللی علیه دشمنان و مخالفین، سلاح تبلیغات است.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه در جنگ نرم از نخبگان فرهنگی در جهت طراحی صحنه استفاده می کنند و صحنه آرایی هنرمندانه دارند بنابراین باید افرادی فرماندهی مقابله با جنگ نرم را داشته باشند که خودشان زوایای مختلف صحنه را بشناسند و عالم بوده و خصوصیت نخبه بودن را داشته باشند.

حجت الاسلام رنجبران ادامه داد: از این جهت اساتید دانشگاه ها به دلیل نخبه بودن و عالم بودن به زوایای صحنه و قدرت طراحی و تاثیرگذاری به عنوان فرماندهان جبهه جنگ نرم مشخص می شوند.