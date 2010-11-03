استفاد از تکنولوژیهای جدید در جذب جوانان به مسجد موثر است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، محمدرضا جعفری صبح چهارشنبه در مرحله دوم اولین دوره فرهنگی آموزشی ائمه جماعات مساجد کشور که در مجتمع فرهنگی یاوران مهدی(عج) قم برگزار شد در سخنانی اظهار داشت: استفاد از تکنولوژیهای جدید می‌تواند در تبلیغ و جذب جوانان موثر باشد و ارتباطات دینی باید بر اساس مقتضیات سیاسی فرهنگی و اجتماعی جامعه صورت گیرد.



وی با بیان اینکه در جنگ سخت دشمن مناطق استراتژیکی را شناسایی و به آنجا حمله می‌کند تا بتواند کشور را زمین‌گیر کند، افزود: در جنگ نرم نیز دشمن به دنبال شناسایی مناطق استراتژیکی فکری است تا آنها را مورد هجوم قرار دهد که در این خصوص اولین نقطه مسجد است و در رأس آن روحانیت است.



جعفری عنوان کرد: جوانان به دنبال هویت هستند و مسئولیت دادن به آنها می‌تواند به توانمندیشان در حوزه مسجد سرعت ببخشد.

معاون آموزش و پژوهش ستاد عالی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور با اشاره به ضرورت مخاطب شناسی در حوزه مباحث فرهنگی افزود: محبت در فضای مسجد می‌تواند به ارتباطات افرادی که در مسجد حضور دارند ثبات ببخشد.



وی همچنین در خصوص چگونگی فعالیت‌های فرهنگی عنوان کرد: فعالیت تبلیغی باید به زندگی تبلیغی مبدل شود تا اثرگذاری بیشتری داشته باشد.



جعفری ابراز داشت: امروز آموزش قرآن در مقاطع مختلف برگزار می‌شود اما باید در زمینه شناخت و درک مفاهیم قرآن نیز تلاس شود و اگر می‌بینیم قرآن بصورت سطحی در زندگی مردم قرار دارد، دلیل آن عدم شناخت عمقی از قرآن است.