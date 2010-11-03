  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۱۲ آبان ۱۳۸۹، ۱۳:۵۷

5 میلیارد ریال برای توسعه صنعت فرش تکاب اختصاص یافت

5 میلیارد ریال برای توسعه صنعت فرش تکاب اختصاص یافت

ارومیه - خبرگزاری مهر: رئیس گروه فرش سازمان بازرگانی آذربایجان غربی از اختصاص پنج میلیارد ریال اعتبار جهت توسعه و ایجاد اشتغال در صنعت فرش دستباف این شهرستان در سالجاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، خلیل نوری ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: با توجه به افتتاح نخستین خانه فرش کشور در تکاب توسعه و گسترش این صنعت ضروری است.

وی بیان داشت: خانه فرش تکاب، برای کمک به ساماندهی امور فرش دستباف و گسترش زمینه آموزش، تولید، فروش و صادرات آن به نقاط مختلف جهان، تامین مواد اولیه فرش، برپایی نمایشگاه های فرش دستباف و حذف واسطه ها و دلالان ایجاد شده است.

رئیس گروه فرش سازمان بازرگانی آذربایجان غربی تامین مواد اولیه، برپایی نمایشگاهها و حذف واسطه ها در امر تولید فرش را از مهمترین اهداف ایجاد خانه فرش تکاب عنوان و اظهار داشت: طرح بیمه تکمیلی تامین اجتماعی بافندگان فرش دستباف با یک فوریت در مجلس شورای اسلامی تصویب شده که پس از تائید شورای نگهبان، تمامی بافندگان تحت پوشش این طرح قرار خواهند گرفت.

به گفته خلیلی صنعت فرش دستباف یکی از مهم ترین صنعت و هنرهای آذربایجان غربی بویژه شهرستان تکاب بوده که در حال حاضر 18 هزار نفر در تکاب در تولید این صنعت اشتغال دارند.

کد مطلب 1184374

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها