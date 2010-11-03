5 میلیارد ریال برای توسعه صنعت فرش تکاب اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، خلیل نوری ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: با توجه به افتتاح نخستین خانه فرش کشور در تکاب توسعه و گسترش این صنعت ضروری است.

وی بیان داشت: خانه فرش تکاب، برای کمک به ساماندهی امور فرش دستباف و گسترش زمینه آموزش، تولید، فروش و صادرات آن به نقاط مختلف جهان، تامین مواد اولیه فرش، برپایی نمایشگاه های فرش دستباف و حذف واسطه ها و دلالان ایجاد شده است.

رئیس گروه فرش سازمان بازرگانی آذربایجان غربی تامین مواد اولیه، برپایی نمایشگاهها و حذف واسطه ها در امر تولید فرش را از مهمترین اهداف ایجاد خانه فرش تکاب عنوان و اظهار داشت: طرح بیمه تکمیلی تامین اجتماعی بافندگان فرش دستباف با یک فوریت در مجلس شورای اسلامی تصویب شده که پس از تائید شورای نگهبان، تمامی بافندگان تحت پوشش این طرح قرار خواهند گرفت.

به گفته خلیلی صنعت فرش دستباف یکی از مهم ترین صنعت و هنرهای آذربایجان غربی بویژه شهرستان تکاب بوده که در حال حاضر 18 هزار نفر در تکاب در تولید این صنعت اشتغال دارند.