به گزارش خبرگزاری مهر، حسن پلارک با یادآوری این نکته که اخیرا این سازمان وعده کاهش قیمت داده بود، تصریح کرد: بخشی از دلایل این اقدام مربوط به سیاستگذاریهای داخلی و دلایل دیگر مربوط به تحولات جهانی است.

معاون وزیر صنایع و معادن ادامه داد: درماه های آتی و تا پایان سال کارخانه های فولاد هرمزگان ،‌ احیای 2 خراسان و فولاد ارفع وارد مدار تولید می شوند به گونه ای که ظرفیت تولید فولاد از 20 میلیون تن عبور می کند.

وی با اشاره به همت مضاعف مهندسان و نیروهای فعال درصنعت فولاد، اظهار داشت: شرکتهای تولیدکننده فولاد نیز هم اکنون با حداکثر ظرفیت تولید فعالیت دارند به طوری که با این برنامه حداقل 5درصد در میزان تولید رشد ایجاد می شود.

پلارک درباره تحولات جهانی گفت: با توجه به شکل گیری موج دوم بحران اقتصادی در جهان و کاهش تقاضا ،‌ شاهد افت قیمتهای فولادی در سطح بازارهای جهانی هستیم که این عامل نیز به نزولی بودن روند قیمتها کمک کرده است.

وی به کاهش قیمت محصولات فولاد در بورس کالا اشاره کرد و اظهارداشت: از ابتدای هفته جاری تا امروز نه تنها قیمت ها رشد نکرده که در بخی موارد شاهد کاهش 3درصدی نرخ های فولاد نیز بوده ایم.

معاون وزیر صنایع و معادن در ادامه سخنانش درباره واردات شمش فولادی تصریح کرد: با هماهنگی های انجام شده 5 تا 7 میلیون تن نیز شمش وارد که این برنامه نیز در جهت کنترل قیمت ها اعمال می شود.

وی در بخش دیگری از سخنانش میزان ظرفیت تولید فولاد در ابتدای دولت نهم را 10.5 میلیون تن اعلام کرد و افزود: این رقم امسال به 17.5 میلیون تن رسیده است که تا پایان سال جاری به 20 میلیون تن افزایش می یابد. به گفته وی با راه اندازی طرحهای جدید از جمله 8 طرح استانی فولاد میزان ظرفیت تولید در انتهای برنامه پنجم توسعه به بیش از 40 میلیون تن خواهد رسید.