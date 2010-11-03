انجمن تئاتر یزد از فعالترین انجمنهای کشور است

محمود عالیشوندی در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد با اشاره به برپایی بیستمین جشنواره تئاتر استان یزد اظهار داشت: امسال برگزاری جشنواره تئاتر بر عهده انجمن نمایش است و اداره کل ارشاد استان یزد در این جشنواره کمتر نقش تصدیگری و بیشتر نقش حمایتی و نظارتی دارد.

وی ادامه داد: به طور طبیعی این امر موجب شده تا نیروهای متخصص بیشتری در جریان کار قرار بگیرند و تبعات مثبتی نیز خواهد داشت.

عالیشوندی ادامه داد: از سال گذشته حمایتهای مادی و معنوی بسیاری از انجمن تئاتر استان یزد از سوی اداره ارشاد صورت گرفته است و بر اساس تفاهم ‌نامه ‌ای، مبالغی از کمک انجمن به سایر گروه‌ های تئاتر که ثبت شده و شناسنامه ‌دار بودند، تزریق شد.

مدیرکل اداره ارشاد استان یزد افزود: همچنین قرار است به تمام متن ‌های راه‌ یافته به جشنواره و کارهای برگزیده شده جشنواره همچنین منتخب جشنواره فجر به ترتیب مبالغی داده شود تا تحرکی را در هنرمندان تئاتر به وجود آورد.

عالیشوندی، برگزاری دوره‌ های آموزشی برای هنرمندان تئاتر را از دیگر حمایتهای صورت گرفته اداره ارشاد استان یزد برای تئاتری‌ های این استان اعلام کرد.

وی همچنین عنوان کرد: مهمترین بحث ما در زمینه تجهیز سالن‌ های تئاتر بود که کمتر به آن توجه شده و قرار است چند سالن برای تمرین گروه‌ های تئاتر اختصاص یابد و با زمان‌ بندی دقیق از ظرفیتهای سالنها به طور کامل استفاده شود.

نبود هنرمندان حرفه ای تئاتری های استان یزد را دچار مشکل کرده است

عالیشوندی با بیان اینکه حرفه‌ ای نبودن تئاتری ‌ها یکی از مشکلات هنرمندان حرفه‌ ای است، افزود: در یزد به تئاتر به عنوان یک شغل نگاه نمی ‌شود و به عنوان کار دوم و جنبی به آن نگاه می‌ شود.

وی عدم آموزش متناسب با درجه حرفه ‌ای بودن یا آماتور بودن را از دیگر موانع پیش روی تئاتر دانست و بیان داشت: باید سیستم آموزشی طراحی شود تا بتوان هم جوانان کم‌ تجربه را در این زمینه پوشش دهیم و هم کسانی را که چندین سال است به صورت حرفه ‌ای در این کار مشغول هستند.

وی بیان داشت: معتقدیم که با ایجاد کتابخانه تخصصی، تهیه منابع و کتاب‌های به‌روز و ... می توان اطلاعات حرفه‌ ی هنرمندان تئاتر استان یزد را افزایش داد.

عالیشوندی یادآور شد: در ضمن بودجه ‌های تئاتر هم کم است که به نظر من شرکتهای تولیدی باید سهم فرهنگی بودن جامعه را بپردازند و بودجه‌ هایی را برای امر تئاتر اختصاص دهند.

وی افزود: همچنین نبود سالنهای مجهز تخصصی برای تئاتر، تعدد دستگاه‌های سیاست‌گذار که بعضاً کمتر شناختی از مقولات هنری دارند و ... از دیگر مشکلات این رشته هنری است.

هنرمندان تئاتر از فرهنگ ‌سازترین گروه‌ های هنری هستند

وی با اشاره به پیشینه هنر تئاتر و نمایش، هنرمندان عرصه تئاتر را جزو فرهنگ ‌سازترین گروه ‌های هنری خواند و افزود: هنر تئاتر می ‌تواند در زمینه فرهنگ ‌سازی بسیار موفق عمل کند.

دبیر بیستمین جشنواره تئاتر استان یزد خاطرنشان کرد: تمام هنرمندان در عرصه‌ های مختلف با تولید اثر هنری در بسط و گسترش فرهنگ نقش تاثیرگذاری داشته ‌اند و تلاش شده در گردهمایی که هر سال برگزار می‌ شود، نیازهای آنها شناخته شود.

وی بیان داشت: وجود این جشنواره‌ ها می ‌تواند تاثیر مثبتی بر هنرمندان داشته باشد زیرا راهیابی آنها به جشنواره‌ های منطقه‌ ای و کشوری، انگیزه هنرمندان را چند برابر می ‌کند.

عالیشوندی با بیان اینکه نقش تئاتر را در ترویج فرهنگ جامعه نمی ‌توان نادیده گرفت، افزود: این هنر پیشینه چند هزار ساله دارد و متعلق به جوامعی است که از غنای فرهنگی بیشتری برخوردارند.

وی اظهار امیدواری کرد: برگزاری این جشنواره به عنوان حلقه ارتباطی هنر با مردم باشد و کارهای فاخری در این جشنواره تولید شود.

بیستمین جشنواره استانی تئاتر یزد از 19 تا 21 آبان ماه در یزد برگزار می شود.