اپل آی- فنی با سیمکارت یکپارچه عرضه می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، اپل به منظور حذف استفاده از سیمکارتهای رایج در نسل آینده "آی- فن" و "آی- پد" درحال کار با شرکت Gemalto، متخصص در بخش فناوریهای امنیتی، است.

شرکت استیو جابز در تلاش است تا به جای استفاده از سیمکارتهای رایج که در شکاف ویژه سیمکارت قرار می گیرد در محصولات خود از یک "تراشه فلش رام" یکپارچه (chip Flash Rom) استفاده کند.

این تراشه که به صورت ثابت در ساختمان "آی- فن" و "آی- پد" یکپارچه شده و قابل تعویض نیست با تمام اپراتورهای تلفن همراه در دنیا سازگار است و می تواند مستقیما از طریق سایت "آی- تیونز"، فروشگاه آنلاین اپل قابل فعال شود.

براساس گزارش Gigaom، درحقیقت اپل برای ارائه محصولات خود در سراسر دنیا این محصولات را از طریق یک اپراتور نسل سوم موبایل عرضه می کند. برای مثال، اپراتور انحصاری "آی- فن" و "آی- پد" در آمریکا AT&T است.

باوجود این، نرم افزارهایی غیرقانونی وارد شده اند که توانایی شکستن قفل سیمکارت این اپراتورهای انحصاری را دارند. به این ترتیب کاربر می تواند از تمام سیمکارتهای اپراتورهای دنیا برای دسترسی به "آی- فن" و "آی- پد" استفاده کند.

با کمک این تراشه یکپارچه، اپل می تواند به روشی مستقیم در بروز پدیده شکستن قفل تلفنهای همراه خود ممانعت کند.

همچنین این تراشه می تواند در شناسایی تلفن همراه بر روی شبکه کمک کند. به این ترتیب، اپل نه تنها قادر خواهد بود اپراتورهای موبایل محصولات خود را تحت کنترل قرار گیرد بلکه همچنین می تواند فروشندگانی که آی- فن و آی- پد را عرضه می کنند شناسایی کند. با این اقدام، تولیدکننده به عنوان واسطه میان فروشنده و مشتری عمل می کند.

هرچند هنوز مشخص نیست که آیا اپراتورهای ارائه دهنده محصولات اپل به ویژه در اروپا و آسیا می پذیرند که تنها شبکه موبایل را بدون ارائه سیمکارت ارائه دهند یا خیر.