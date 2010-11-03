به گزارش خبرگزاری مهر، مستند "چهار سوی علم" با پرداختن به مسائل علمی سعی دارد کلیه امور را کارشناسی کند. این مستند به موضوع‌هایی همچون کالبد شکافی مریخی، معرفی توابع شرق مانند ایرانیان و تاریخچه زندگی و درجات علمی آنها، حیات وحش علمی، فنآوری، دایناسورها و کوه‌های آتشفشان اشاره کرد.

- دفتر خبری شهرستان فومن طی مراسمی با حضور معاون اداری مالی سازمان صداوسیما مدیرکل مرکز گیلان، امام جمعه و نماینده مردم فومن افتتاح شد. - مستند معماری سنتی روستایی کردستان در سه قسمت 20 دقیقه‌ای در سیمای مرکز مهاباد تولید می‌شود. این مستند به تهیه‌کنندگی، کارگردانی و نویسندگی فرید کلالی علمداری به معرفی معماری روستاهای مناطق کوهستانی غرب و شمال غرب کشور می‌پردازد. - فیلمنامه "در برابر آینه" را علیرضا کاظمی‌پور بازنویسی می‌کند که به تهیه‌کنندگی محمد یاوری به سفارش گروه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس سیمافیلم تهیه می‌شود. این فیلم تلویزیونی که داریوش یاری کارگردان آن است به موضوع بیماری اوتیسم می‌پردازد و در آن داستان زوجی به نام بهروز و لیدا روایت می‌شود که به واسطه بیماری فرزندشان مجبورند مشکلات زیادی را از سر بگذرانند.