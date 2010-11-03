به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محسن احتشام ظهر چهارشنبه در جمع اعضای اتاق بازرگانی استان اظهار داشت: انتظار داریم برای حمایت از صادرکنندگان، بسته‌ های حمایتی در برنامه‌ ها دیده شود تا تمهیدات لازم برای تجار و صادرکنندگان اندیشیده شود.

رئیس اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن خراسان جنوبی حذف مقررات دست و پاگیر و انجام سرمایه گذاریهای زیربنایی توسط دولت را لازمه توسعه صادرات دانست و گفت: در حوزه افغانستان ایجاد کنسولگری در بیرجند و فراه در افغانستان به منظور تسهیل در روابط تجاری تجار دو کشور حیاتی به نظر می رسد.

احتشام کمبود نقدینگی، وجود مشکلات زیرساختی در بازارچه مرزی ماهیرود (میل 78) شامل فقدان آب لوله کشی، نبود انبار نگهداری کالا، تاخیر در زمان تخلیه کالا، کمبود زمان فعالیت بازارچه در طول روز و مشکل ویزا و بازاریابی را از مهمترین مشکلات صادرکنندگان این استان برشمرد.

وی به برخی ناهماهنگی ها در ساعات کار بازارچه های مرزی استان اشاره کرد و خواستار افزایش ساعات کار بازارچه ها شد.

وی گفت: برای حل مشکلات حمل و نقل از میل 78 تا استان فراه باید تعدادی پل در مسیر احداث شود.

احتشام یادآور شد: لازم است درباره مشکلات گرفتن روادید تدابیری برای روان سازی ورود و خروج تجار صورت گیرد.

وی بر متمایز شدن در بازار هدف تاکید کرد و افزود: متاسفانه بازاریابی و صادرات ما بیشتر سنتی است و ضرورت دارد تا نیازهای بازار افغانستان شناسایی و علاوه بر رقابتی کردن کار بر تمایز در بازار هدف تاکید شود

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن خراسان جنوبی بیان داشت: چند سالی است که شعار صادرات پایدار محور توسعه در برنامه های دولت عملیاتی شده است به طوری که روند صادرات از سال 80 تا امروز ازرشد قابل توجهی برخورداربوده است.

وی افزود: صادرات یک زنجیره و صادر کننده فقط یکی از حلقه های زنجیره است، بخش بزرگی از این زنجیره شامل تشکیلات بازارچه ها، گمرک و دیگر دستگاه های مربوط می باشد.

وی بر روان کردن قوانین و مقررات تاکید کرد و افزود: در صورت همکاری بین بخش خصوصی و دولتی توسعه صادرات غیر نفتی به طور مطلوب تحقق خواهد بخشید.

وی بر بازاریابی و شناخت بازارها تاکید کرد و گفت: لازم است بنگاه های اقتصادی فرآیند تولید، توزیع، مبادله و مصرف را با هم در نظر بگیرند و برای معرفی کردن محصولات وقت بیشتری بگذارند

احتشام خاطرنشان کرد: بسیاری از محصولات ما در بازارهای هدف ناشناخته است پس توقع داریم به بحث بازاریابی محصولات استراتژیک استان توجه جدی شود تا سهم خود را از صادرات کل کشور بیشتر از میزان موجود ارتقا دهیم.

وی بااشاره به اینکه باید محصولات استان ما صادرات محور شود، تصریح کرد: سهم محصولات استراتژیک استان از صادرات حدود 15 درصد است و بیشتر صادرات ما محصولات دیگر استان های کشور را شامل می شود.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن خراسان جنوبی گفت: در شش ماه نخست امسال 560 میلیون دلار صادرات به کشور افغانستان صورت گرفته که اگر به همین روند ادامه یابد پیش بینی می شود در سال جاری این رقم از یک میلیارد و 200 میلیون دلار بیشتر شود.

وی ادامه داد: براساس دستورالعمل های ابلاغ شده امکان تاسیس دفاتر بازاریابی با استفاده از یارانه های سازمان توسعه و تجارت وجود دارد و لازم است در زمینه تاسیس این دفاتر در استان اقدامات لازم صورت گیرد.