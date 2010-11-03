شیر رایگان بین 290 هزار کودک گلستانی توزیع می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عیسی پایین محلی ظهر چهارشنبه در مراسم اجرای این طرح در گرگان افزود: این افراد در مدت شش ماه یک روز در میان در 70 نوبت شیر در طول دوره که جمعا 14 لیتر شیر برای هر کودک، تحت پوشش طرح قرار می گیرند.

وی اعتبار اجرای این طرح را 40 میلیارد ریال اعلام و اضافه کرد: هفت شرکت تولید شیر با آموزش و پرورش استان قرارداد دارند.

وی خاطرنشان کرد: اهداف اجرایی طرح شیر آشنایی دانش آموزان با ارزش غذایی شیر ، ارتقا سطح سلامت تغذیه ای دانش آموزان، مصرف شیر سرد بعنوان میان وعده مناسب ، ترویج فرهنگ شیر و تامین بخشی از نیاز های تغذیه ای دانش آموزان است.

مدیرکل آموزش و پرورش گلستان گفت: در این طرح کلیه دانش آموزان دختر و پسر مدارس دولتی و غیر دولتی در مقاطع ابتدایی و راهنمایی ، مهدهای کودک تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی، پیش دبستانی ها، مراکز شبانه روزی کودکان بی سرپرست، مدارس استثنایی، استعدادهای درخشان، دانش آموزان دختر مقطع متوسطه و کلیه کارکنان واحدهای آموزشی یاد شده تحت پوشش قرار دارند.

گلستان 290 هزار دانش آموز دارد.