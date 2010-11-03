اطاعت از ولایت رمز ماندگاری خاطره دانشجویان مسلمان پیرو خط امام (ره) است

به گزارش خبرگزاری مهر، کامران دانشجو در این پیام تاکید کرد: این روز بزرگ را که در آن لانه جاسوسی آمریکا به دست پرتوان دانشجویان مسلمان پیرو خط امام تسخیر و اسناد سالها جنایت و خیانت به منافع ملی ایران افشا شد را به عموم مردم ایران، دانش آموزان، دانشجویان عزیز و جامعه دانشگاهی کشور تبریک می گویم.

در پیام کامران دانشجو درباره دانش و سلطه آمده است: "دانش و فناوری و تکنولوژی می تواند ابزار سلطه جویی و برتری طلبی قرار گیرد همانگونه که امپریالیسم بر پایه همین مبانی بنیاد تسلط بر جهان و تقسیم کشورها به شمال و جنوب و توسعه یافته و عقب مانده را پی افکند و خصلت فرعونی خویش را در اشکال نوین سلطه عینیت بخشید."

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در ادامه این پیام آورده است: "اما همین دانش و تکنیک می تواند در جهت پیشرفت، توسعه و تعالی بر اساس حقیقت و عدالت و رفع ظلم و ستم مورد بهره برداری قرار گیرد همانگونه که در آیه شریفه تجهیز به هر گونه نیرو و توان از جمله علم و دانش برای مبارزه با دشمنان خدا و خلق به فرمان الهی واجب قلمداد گردیده است."

کامران دانشجو همدلی و همراهی جنبش دانشجویی با آرمانهای ملی مردم و ارزش های اسلامی بویژه اطاعت از رهبری و ولایت فقیه را در این پیام مورد تاکید قرار داده و خاطرنشان کرده است: "راز و رمز ماندگاری یاد و خاطره دانشجویان مسلمان پیرو خط امام نیز در واقع اطاعت از مقام عظمای ولایت و همراهی با خواست و اراده استکبار ستیز ملت ایران بوده است و این درس بزرگی است که می تواند چراغ راه آینده و راهنمای مسیر حرکت دانش آموزان و جنبش دانشجویی کشور به ویژه در جهت مبارزه با استکبار جهانی و اشکال مختلف سلطه و نیز تداوم خدمتگزاری به ملت شریف و مسلمان ملت ایران قرار گیرد."