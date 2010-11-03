به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، حسن شیخ نیا ظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از سایت ایران خودرو در شیراز در جمع خبرنگاران گفت: اولین فاز ایران خودروی شیراز مربوط به مونتاژ است که در این خصوص خودروی پژو پارس به عنوان اولین تولیدات مونتاژی این کارخانه ارایه خواهد شد.

وی ادامه داد: ظرفیت مونتاژ این سایت در فاز اول روزانه پنج دستگاه خودرو و سالانه 30 هزار دستگاه است.

معاون وزیر صنایع و معادن با بیان اینکه باید صنعت قطعه سازی در فارس فعالتر از قبل شود، تاکید کرد: یکی از مباحثی که در بحث صنایع قطعه سازی در شیراز مطرح است ساخت کارخانه تولید سیلندر بود که مراحل اولیه اخذ مجوز انجام شده است.

شیخ نیا با اشاره به طرح توسعه کارخانه ایران خودروی فارس نیز گفت: مرحله اول سایت مونتاژ و در فاز دوم در تلاشیم که بحث تولید خودرو را فعال کنیم.

وی در خصوص نوع محصولات مونتاژی این کارخانه افزود: اولین تولیدات این مجموعه خودرو پارس است ولی در کل تولیدات این مجموعه مربوط به خانواده پژو و سمند است.

معاون وزیر صنایع در بخش دیگری از سخنان خود آینده استان فارس را کاملا صنعتی عنوان کرد و گفت: فارس به مرحله ای رسیده که به زودی نام استان کشاورزی از فارس برداشته می شود.

شیخ نیا با اشاره به ایجاد صنایع مادر در فارس گفت: سه طرح بزرگ فولاد در استان فارس به سرعت در حال اجرایی شدن است که فولاد فسا بحث تامین زمین و مشخص شدن سرمایه گذار انجام شده است و دو کارخانه دیگر نیز عملیات اولیه آنها در حال انجام است.

وی با بیان اینکه پروژه های مناسبی در دهه فجر سال جاری در فارس افتتاح می شود افزود: دردهه فجر سال جاری تعدادی از پروژه های مهم از جمله سرم سازی و خانه های پیش ساخته به بهره برداری می رسد.