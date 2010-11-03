به گزارش خبرگزاری مهر، این کنفرانس با حضور بیش از 200 نماینده از مجالس جهان با موضوع مشارکت موثر اقلیت ها و قومیت ها در سیاست در ایالات چیاپاس مکزیک جریان دارد و از مجلس شورای اسلامی ایران یوناتن بت کلیا، سیامک مره صدق و اسفندیار اختیاری نمایندگان اقلیت های دینی آشوری، کلیمی و زرتشتی در مجلس شورای اسلامی در این اجلاس شرکت کرده اند.

در این اجلاس ابتدا بت کلیا رئیس هیئت اعزامی با اشاره به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گفت: در جمهوری اسلامی ایران اقلیت های دینی به رسمیت شناخته شده اند و در قانون اساسی در انجام مراسم دینی و سنتی خود آزاد هستند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر اساس آیین خود آزادانه عمل می کنند.

وی در ادامه گفت: در حال حاضر پیروان ادیان الهی اعم از زرتشتیان، مسیحیان، کلیمیان در آزادی کامل در کنار برادران هموطن و مسلمان خود زندگی می کنند و دارای اماکن مذهبی و مدارس خاص خود هستند.

وی افزود: زیر ساخت های قانونی و فرهنگی لازم برای مشارکت اقلیت های گوناگون دینی و قومی در جمهوری اسلامی ایران بوده و آنان در تصمیم گیری های سیاسی و اجتماعی کشور خود فعالانه حضور دارند و ظرفیت لازم برای افزایش هر چه بیشتر مشارکت آنان از طریق سازوکارهای پیش بینی شده دموکراتیک وجود دارد.

بت کلیا در پایان سخنان خود خاطر نشان کرد: برای اقلیت های آگاه ایرانی آنچه در درجه اول اهمیت و اولویت قرار دارد یکپارچگی و سربلندی کشورشان است و نام ایران و ایرانی را برای خود یک افتخار می دانند.

در نشست دیگری از این اجلاس همچنین سیامک مره صدق نماینده اقلیت کلیمیان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در مورد مفهوم اقلیت تفاوت اساسی بین فرهنگ ها وجود دارد و در کشور ایران گروه های متفاوت دینی، مذهبی و نژادی به عنوان جزئی از ملت ایران زندگی می کند و در تاریخ طولانی ایران به ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی هیچ سابقه رفتار نژاد پرستانه در مورد اقلیت های دینی رسمی ایران وجود نداشته است.

وی افزود: در زمانی که در اروپا رفتارهای نژاد پرستانه حکم فرما بوده است در ایران گروه های مختلف در کنار هم زندگی مسالمت آمیزی دارند.

نماینده کلیمیان همچنین گفت: همزیستی مسالمت آمیز و برادرانه ایرانیان پیرو ادیان توحیدی، الگوی مناسبی برای جهانیان به شمار می رود و حضور نمایندگان اقلیت های دینی در پارلمان بر اساس شیوه جمهوری اسلامی ایران راه حل مناسبی برای مشارکت هر چه بیشتر اقلیت ها و مسائل سیاسی و اجتماعی خواهد بود.

در این اجلاس که نمایندگان اقلیت های دینی از 40 کشور جهان پیرامون موضوعات مذکور به تبادل نظر می پردازند مارین جورجویک نایب رئیس کمیته همکاری های پارلمانی مجلس کرواسی در بخشی از سخنان خود به شرایط مناسب اقلیت های مذهبی و دینی در ایران اشاره کرد و گفت: ایران کشور چند فرهنگی است که سابقه تاریخی و تمدنی دارد و اقلیت ها در آنجا از حمایت قانون برخوردارند.

وی با اشاره به حضور زرتشتیان، مسیحیان و یهودیان در کشور تاکید کرد: در این زمینه باید تعصب را کنار گذاشت و از برخوردهای سیاسی به واقعیت کشورها توجه کرد.