به گزارش خبرنگار مهر، افشین قطبی که در حاشیه نشست کمیته فنی فدراسیون فوتبال سخن می گفت، ضمن اعلام این خبر افزود : اسامی 20 بازیکن تیم ملی برای دیدار با نیجریه روز 15 آبان اعلام خواهد شد و تمرینات تیم از روز شنبه 22 آبان در کمپ تیم های ملی آغاز می شود. دیدار دوستانه تیم های ملی فوتبال ایران و نیجریه روز 26 آبان در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.