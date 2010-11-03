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۱۲ آبان ۱۳۸۹، ۱۴:۲۹

دیدار رفت فینال لیگ فوتبال ساحلی 20 آبان برگزار می‌شود

دیدار رفت فینال لیگ فوتبال ساحلی 20 آبان برگزار می‌شود

بوشهر - خبرگزاری مهر: دیدار رفت از فینال لیگ فوتبال ساحلی روز 20 آبان ماه بین تیم های بوشهر و البرز برگزار خواهد شد.

رئیس هیئت موسس باشگاه دریانوردان بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر گفت: بر اساس این قرعه کشی تیم فوتبال ساحلی دریانوردان بوشهر به عنوان میزبان بازی رفت و تیم سایپای البرز به عنوان میزابن بازی برگشت تعیین شده است.

حسین طبیب نژاد افزود: بر اساس تاریخ اعلام شده بازی رفت 20 آبان در بوشهر و بازی برگشت 26 همین ماه در کرج برگزار خواهد شد.

وی که از قرعه تیمش ناراضی بود، اظهار داشت: دوست داشتیم بازی رفت در کرج و بازی برگشت را در بوشهر برگزار کنیم تا جشن قهرمانی را در بوشهر بگیریم.

رئیس هیئت موسس باشگاه دریانوردان بوشهر افزود: ما امسال می خواهیم ناکامی دو سال گذشته مان را در فینال جبران کنیم و قهرمان این مسابقات شویم. ما جشن قهرمانی را در تهران خواهیم گرفت.

کد مطلب 1184390

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