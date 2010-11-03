260 حافظ کل قرآن تحت پوشش مهد قرآن آذربایجان شرقی است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، رحیم وظیفه شعاع ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: 10مرکز پیش دبستانی با محوریت آموزش قرآن در تبریز دایر بوده و هزار و 600 نونهال در آن در حال تحصیل هستند.

وی ادامه داد: 10مرکز آموزش قرآن، شش مدرسه غیرانتفاعی قرآنی و دو مرکز تخصصی آموزش قرآن در سطح شهر تبریز و 14مرکز آموزش قرآن نیز در شهرستان های استان فعال بوده و هر ترم بیش از 10هزار نفر را آموزش می دهند.

رحیم وظیفه شعاع گفت: بیش از 18 مرکز آموزشی در سطح استان وجود دارد که چهار هزار نفر در 200 کلاس حضور یافته اند.

وی با اشاره به دوره های تدبر در سیره ائمه اطهار اظهار داشت: تدبر وظیفه همگانی بوده و کلیدی ترین مفاهیم قرآن مربوط به بحث تدبر می شود.

وی ترویج فرهنگ سیره ائمه معصومین و گسترش شناخت اهل بیت را ضروری دانست و ذکر کرد: آموزش تدبر در سیره ائمه معصومین در کانون در سه مرحله بررسی ائمه، بررسی مقاطع ائمه، تدبر موضوعی ائمه اطهار را شامل می شود.

وظیفه شعاع با اشاره به طرح حکمت در مهد قرآن گفت: بررسی آثار علامه مطهری از دیگر حوزه های آموزشی کانون بوده که 80 درصد آموزش به صورت غیر حضوری است.

وی همچنین رویکرد فعالیت های کانون را مردمی دانست و افزود: توجه به اقشار محروم جامعه از اهداف مهد قران بوده و در این راستا 10 مرکز پیش دبستانی و پنج مرکز در مناطق محروم احداث شده است.

اشتغالزایی مهد قرآن آذربایجان شرقی برای 500 نفر

مدیر مهد قرآن آذربایجان شرقی با اشاره به جایگاه مهد قرآن در جامعه، اظهار داشت: این کانون برای 500 نفر در تبریز اشتغالزایی کرده است.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه 88 میلیارد تومان به حوزه فرهنگ استان اختصاص یافته است، تاکید کرد: در توزیع بودجه اختصاص یافته در حوزه فرهنگی سهم حوزه قرآن باید بودجه بیشتری را به خود اختصاص دهد و این درحالیست که این حوزه بودجه کمی داشته و با کمبودهای زیادی مواجه هستیم.

وظیفه شعاع با بیان اینکه احداث مجتمع قرآنی امام زمان(ع) موسسه مهد قرآن استان در نیمه اول سال 1390 به پایان می رسد، اظهار داشت: این مجتمع با زیربنای دو هزار مترمربع در منطقه حجتی تبریز و با شش میلیارد ریال اعتبار احداث می شود که شامل کلاس های آموزشی، اتاق های اداری، حسینیه، سالن اجتماعات و سالن ورزشی می باشد.

وظیفه شعاع با اشاره به برنامه های در دست اجرا گفت: همایش قرآنی در راستای اشاعه و گسترش فرهنگ قرانی در دهه فجر توسط این کانون برگزاری خواهد شد.

مهد قرآن استان آذربایجان شرقی به عنوان یکی از مراکز مردمی، فرهنگی و آموزشی (غیردولتی) از سال 1372 با هدف آموزش و ترویج قرآن کریم در تبریز تاسیس شده و در سال 1377 به عنوان موسسه ای خیریه و آموزشی و در سال 1381 به عنوان موسسه ای فرهنگی با مجوز رسمی وزارت خانه های کشور و فرهنگ و ارشاد اسلامی به ثبت رسیده است.