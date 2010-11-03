به گزارش خبرنگار مهر در قم، عبدالله جلالی ظهر چهارشنبه در خصوص دستاوردهای سفر مقام معظم رهبری به قم در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: در استقبال از مقام عظمای ولایت مردم قم افتخار بزرگی را خلق کردند که در این سفر از یک سو استقبال مردم ولایت‌مدار قم و از سوی دیگر بیانات ارزشمند مقام رهبری به حرکتهای نظام و انقلاب شتاب بخشید و مردم را بیش از پیش امیدوار کرد.



وی با بیان این که نظام جمهوری اسلامی، نظامی است که توجه ویژه‌ای به طبقات محروم جامعه دارد، بیان کرد: در سفر مقام معظم رهبری به استان قم نیز عمده مصوبات در جهت فقر زدایی و ساماندهی مناطق محروم استان بود و رفع این عقب ماندگی‌ها و محرومیت‌ها از شاخص‌های سخنان رهبر معظم انقلاب در این سفر بود.



جلالی با اشاره مصوبات و دستاوردهای سفر مقام معظم رهبری به قم بیان داشت: مجموعا 10 پروژه و برنامه منحصرا برای خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) در این سفر به تصویب رسید که شامل احداث 700 واحد مسکونی برای خانواده‌های تحت حمایت این کمیته، پروژه کمک به تأمین جهیزیه نوعروسان تحت پوشش به تعداد دو هزار و 170 مورد، تأمین لوازم ضروری منزل خانواده‌های تحت پوشش به تعداد هزار و 50 مورد، تکمیل و تجهیز مجتمع فرهنگی تربیتی دانش‌آموزی خانواده‌های تحت پوشش، احداث کانون‌های جوانان، احداث یک باب ساختمان حمایتی، کمک به تعمیر و بهسازی 350 واحد از منازل مددجویان، گازکشی هزار و 50 مورد از منازل مددجویان شهری و روستایی، کمک به شهریه دانشجویان تحت حمایت و پرداخت یک ماه هزینه معیشت یا مستمری به مجموع خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد می‌باشد.



اعتبار 280 میلیارد ریالی برای اجرای مصوبات کمیته امداد



وی مجموع اعتبارات در نظر گرفته شده برای اجرای این پروژه‌ها را 280 میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: با توجه به اهمیت مصوبات سفر، علاقمندی مردم برای بهره‌مندی از برکات سفر و تأکیدی که مقام معظم رهبری بر اجرای این مصوبات داشتند، کمیته امداد امام خمینی(ره) قم مصمم است تا اولین پروژه از مصوبات سفر توسط این کمیته اجرایی شود.



کلنگ 280 واحد مسکونی مددجویان کمیته امداد در قم به زمین زده می‌شود



مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) در این خصوص اضافه کرد: به همین منظور کلنگ اولین فاز از احداث 700 واحد مسکونی برای مددجویان کمیته امداد در 280 واحد مسکونی در 98 قطعه زمین به مساحت 21 هزار و 895 متر مربع در روز دوشنبه مصادف با اول ذی الحجه با حضور شورای مرکزی کمیته امداد، استاندار و مسئولین استانی در پردیسان به زمین زده خواهد شد.



وی هزینه پیش بینی شده برای هر واحد را 300 میلیون ریال عنوان کرد و گفت: از این مقدار 100 میلیون ریال بلاعوض، زمین رایگان و 200 میلیون ریال نیز وام قرض الحسنه با سود چهار درصد خواهد بود که تلاش خواهد شد در اولین سالگرد ورود مقام معظم رهبری به قم به بهره‌برداری برسد.



جشن ازدواج نوعروسان خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد



جلالی به برنامه‌های کمیته امداد امام خمینی(ره) در اول ذی‌الحجه، مصادف با سالروز ازدواج حضرت زهرا(س) و امام علی(ع) اشاره کرد و بیان داشت: مراسم ازدواج و اهدای جهیزیه به 350 نفر از نوعروسان خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد را در این روز خواهیم داشت که این مراسم در شبستان نجمه خاتون حرم مطهر حضرت معصومه(س) برگزار خواهد شد.



وی ادامه داد: برای اینکه بتوانیم یک ازدواج آسان و موفق داشته باشیم به این نوعروسان در مجموع 14 هزار نفر ساعت آموزش داده شده است تا بستر مناسبی برای ورود به زندگی مشترک برای آنان فراهم شود و همچنین به هر یک از آنان مبلغ 10 میلیون ریال و در مجموع سه میلیارد و 500 میلیون ریال به عنوان کم هزینه داده شده که بخشی از آن از سوی خیرین و بخشی از منابع دولتی تأمین شده است.



جلالی با بیان این مطلب که تا کنون با این 350 مورد کمیته امداد استان قم موفق شده است هزار و 170 نفر از دختران و پسران خانواده‌های تحت پوشش را ساماندهی کند، اظهار داشت: با هدف ترویج فرهنگ ازدواج حسنه به کسانی که کمترین مهریه را در بین این زوج‌ها داشته باشند هدیه‌ای داده می‌شود و علاوه بر آن به زوج‌هایی که اسم آنان علی و زهرا باشد نیز هدیه‌ای تعلق خواهد گرفت.