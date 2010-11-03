شرایط تحصیل 90 درصد نوآموزان در پیش دبستانی فراهم شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه قربان در نخستین همایش رابطان مجتمعهای آموزشی و پرورشی سراسر کشور از برگزاری جشن سراسری قرآن در روز مباهله خبر داد و افزود: بعد از آموزش روخوانی و ترجمه تحت اللفظی قرآن باید در راستای توسعه فرهنگ و سواد قرآنی تلاش کنیم.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش برگزاری دورههای آموزشی برای معلمان را از اهداف مجتمعها دانست و گفت: باید مدیر و معلم توانمند در مدارس داشته باشیم تا در کنار آن دانش آموزان با استعداد داشته باشیم.

وی همچنین از برگزاری این دورهها در روزهای پنجشنبه خبر داد و افزود: برای تربیت دانش آموزان به عنوان مدیران فردا باید مدارس به صورت مدرسه محوری اداره شوند.

قربان مدیریت منسجم در مجتمعها را از اهداف این طرح اعلام کرد و افزود: وجود مشاوره در مدارس ابتدایی برای نخستین بار انجام شده که این امر می تواند به رشد، توسعه و پویایی مدارس در هر شهر و منطقه کمک کند و همچنین دانش آموزان روستایی را از لحاظ اختلالات یادگیری تحت بررسی قرار دهند.