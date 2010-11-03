اخبار کوتاه ورزشی از استان خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، دو نفر از تکواندوکاران استان به اردوی تیم ملی تکواندو دعوت شدند.

امیر سپهری از سرایان و مجتبی خالصی از بیرجند به مسابقات انتخابی هان مادانگ برای شرکت در مسابقات بین‌ المللی 2010 کره جنوبی که 14 آبان‌ ماه به میزبانی هیئت تکواندو تهران برگزار می ‌شود، اعزام می‌ شوند.

معرفی برترینها مسابقات کاراته انتخابی تیم شهرستان فردوس

مسابقات کاراته انتخابی تیم شهرستان فردوس به مناسبت هفته تربیت بدنی برگزار شد.

در پایان این مسابقات در وزن 25- کیلوگرم محمدحسین بهمدی ‌زاده و امیر ناظری مقام‌های اول و دوم، در وزن 33- کیلوگرم علی ناظری، علیرضا میربرون و امیر محمدزاده و امین ‌زاده به عنوان نفرات اول تا سوم، در وزن 40- کیلوگرم احسان شریفی، سجاد ستوده و امیر عباسی، در وزن 50- کیلوگرم مرتضی چوبدار، محمدحسین ارغشی و محمود سلیمانی، در وزن 60- کیلوگرم امین شرعی، امین خازنی و مهدی محمد زاده و سجاد خازنی مقام‌ های اول تا سوم را از آن خود کردند.

اعزام تیم باستانی هیئت جانبازان خراسان جنوبی به مسابقات کشوری

تیم باستانی هیئت جانبازان و معلولان خراسان جنوبی برای شرکت در مسابقات قهرمانی کشور به مازندران اعزام شدند.

تیم استان با ترکیب حسن امیرآبادی ‌زاده، فرزاد یخچالی، محمد قمری، حسین لاجوردی، محمد الوانی، جواد شکرویی، غلامرضا داری، مجتبی سنبلی، سعید سمویی و جواد رضایی به مربیگری علی سنگکی و سرپرستی علی ناصری به این مسابقات اعزام شدند.

اتمام مسابقات فوتبال مقطع ابتدایی در بشرویه

مسابقات فوتبال مدارس ابتدایی شهرستان بشرویه پایان یافت.

در این مسابقات که در مرحله نیمه نهایی با شرکت شش تیم در دو گروه سه تیمی و در محل مجموعه ورزشی تختی برگزار شد پس از انجام 10 بازی دبستان شهید محمد منتظری به عنوان مقام نخست و نماینده شهرستان در مسابقات استانی انتخاب و از تیم‌های دبستان شکرزاده و 17 شهریور به عنوان مقام دوم و سوم قدردانی شد.

مسابقات کبدی در قاین برگزار می‌ شود

به مناسبت فرا رسیدن اعیاد قربان و غدیر هیئت کبدی شهرستان قاین در نظر دارد یک دوره مسابقات کبدی با عنوان قربان تا غدیر در سطح شهرستان قاین و بخش‌ ها برگزار کند.

علاقمندان به شرکت در این مسابقات می‌ توانند برای ثبت ‌نام به اداره تربیت ‌بدنی شهرستان قاین تا 22 آبان ‌ماه مراجعه کنند.

برگزاری اختتامیه و جنگ شادی در دومین نمایشگاه تجهیزات و ادوات ورزشی

مراسم اختتامیه و جنگ شادی دومین نمایشگاه تجهیزات و ادوات ورزشی با برنامه‌ های شاد و مفرحی برگزار شد.

اجرای برنامه ورزشکاران باستانی کار و زورخانه ‌ای، اجرای تک ‌خوانی، بازی‌ های بومی و محلی و نیز رقص محلی دسته جمعی، اجرای حرکات روپایی فوتبال، انجام نمایشی حرکات ایروبیک، برنامه بوکس نمایشی، کاتای کاراته، انجام مراسم قرعه کشی و اهدای جوایز نفیس ورزشی و نورافشانی آسمانی از جمله برنامه‌ های اجرا شده در این مراسم بود.

برگزاری مسابقات کشتی بزرگسالان آزاد در بیرجند

یک دوره مسابقات کشتی بزرگسالان آزاد در سالن ورزشی شهید کوشه‌ ای شهرستان بیرجند برگزار می ‌شود.

این مسابقات امروز آبان‌ ماه در سالن ورزشی شهید کوشه‌ ای شهرستان بیرجند برگزار می ‌شود.