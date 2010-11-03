به گزارش خبرنگار مهر، "ریچارد تراوزه" سرمربی تیم ملی تنیس روی میز در نشست خبری که امروز در کیش برگزار شد اظهار داشت: برای همکاری با تنیس روی میز ایران بررسی‌های اولیه را در آکادمی بین‌المللی اشلاگر و همراه با دیگر مربیان این آکادمی انجام دادیم. نتیجه این بررسی‌ها این بود که تیم ایران پتانسیل‌ زیادی برای پیشرفت بیشتر دارد. حضور بازیکنان توانا و آینده دار در تنیس روی میز ایران باعث شد تا قرارداد همکاری بین آکادمی اشلاگر و فدراسیون تنیس روی میز ایران منعقد شود.

وی به انتخاب محمدرضا اخلاق‌پسند، افشین نورزی و نوشاد عالمیان برای اعزام به بازی‌های آسیایی اشاره کرد و یادآور شد: انتخاب این نفرات تصمیم من به تنهایی نبود و مجموعه مربیان آکادمی اشلاگر و کمیته فنی در این زمینه نظر دادند.

سرمربی تیم ملی تنیس روی میز ادامه داد: با توجه به نتیجه عملکرد بازیکنان در مسابقات اخیر مجارستان و اتریش و همچنین رنکینگ جهانی آنها ترکیب تیم اعزامی به گوانگجو را انتخاب کردیم. به هر حال رنکینگ جهانی بازیکنان در سیدبندی و قرعه کشی تیمی و انفرادی آنها در مسابقات مختلف تاثیرگذار است.

تراوزه با تاکید بر اینکه استفاده از یک بازیکن باتجربه در کنار بازیکنی جوان بهترین ترکیب را برای تیم دوبل تشکیل می‌دهد، یادآور شد: بر همین اساس برای رقابت‌های پروتور جهانی مجارستان و اتریش از ترکیب محمدرضا اخلاق پسند و نیما عالمیان استفاده شد که نتیجه آن هم کاملاً قابل قبول بود.

وی در پاسخ به این سوال که ترکیب تیم دوبل ایران در بازی‌های آسیایی متشکل از چه بازیکنانی خواهد بود، اظهار داشت:‌ نوشاد عالمیان و افشین نوروزی در گوانگجو نماینده ایران برای رقابت‌های دوبل خواهند بود. البته این امکان که در مسابقات بین‌المللی دیگر از همان ترکیب نیما و اخلاق پسند برای مسابقات دوبل استفاده کنیم، زیاد است.

سرمربی تیم ملی تنیس روی میز در بخش دیگری از صحبت‌های خود به برنامه‌های اجرا شده طی حضور این تیم در آکادمی بین‌المللی اشلاگر اشاره کرد و اظهار داشت: در بررسی‌های اولیه که بر روی بازیکنان انجام دادیم کاملاً مشخص شده که آنها تکنیک خوبی دارند. مربیان ایرانی روی بازیکنان بخوبی کار کرده بودند و باید بر روی مسائل ریز و حساس کار می‌کردیم. مثلاً‌ اینکه بازیکنان ایران به هنگام بازی خیلی راحت و به صورت تفریحی کار می‌کردند. اولین گام این بود که به آنها فلسفه بازی را آموزش دهیم.

وی افزود: بازیکنان باید یاد می‌گرفتند که سخت بجنگند و از انجام رالی‌های طولانی پرهیز داشته باشند. این بخشی از برنامه‌های ما در آکادمی بود. در کل بر روی جزئیات بازی و فلسفه کلی آن تاکید زیادی داشتیم.

تراوزه در بخش دیگری از صحبت‌های خود در مورد آینده تیم ملی تنیس روی میز ایران تا جایگاهی که می تواند در منطقه آسیا و جهان به دست آورد توضیح داد.

وی گفت: در هیچ جای دنیا دیده نشده که مسیر پیشرفت بازیکنان در رنکینگ جهانی یکنواخت باشد مگر در موارد خیلی استثنا. باید صبر و حوصله به خرج داد و اینکه فکر کنیم می توان طی دو سال آینده تیم ملی را از دسته دو به جمع بهترین‌ها آورد، انتظار بیهوده‌ای است.

سرمربی تیم ملی تنیس روی میز با تاکید بر اینکه جادوگر نیست، خاطرنشان کرد: فقط به فکر کار کردن و رسیدن به هدف هستیم. تیم ایران طی سال های آینده در بین 24 تیم برتر دنیا قرار می‌گیرد اما این که این اتفاق چه زمانی بیافتد اصلاً‌ معلوم نیست.

تراوزه که با حضور در جزیره کیش در نشست خبری فدراسیون تنیس روی میز شرکت کرد در مورد امکانات ورزشی این جزیره گفت: امکانات، خوب است اما برای برگزاری مسابقات بین‌المللی باید استانداردها ارتقا یابد.

وی که زمانی هدایت تیم ملی تنیس روی میز آلمان را بر عهده داشت آغاز آموزش بازیکنان در سن 5 یا 6 سالگی را بهترین و موثرترین کار برای استعدادیابی عنوان کرد و یادآور شد: اگر بتوان بعد از این مرحله بازیکنان مستعد را در مدارس شبانه روزی ورزش زیر نظر گفت، خیلی خوب می‌توان بازیکنان توانا و آینده دار پرورش داد. البته این کار در چین بخوبی انجام می‌شود.

ریچارد تراوزه در بازی‌های آسیایی گوانگجو همراه بازیکنان تیم ملی تنیس روی میز ایران نیست و به جای وی دیمیتری لونکو در کنار ملی پوشان کشورمان خواهد بود.

وی در این زمینه گفت: البته به یاد داشته باشید که کار فنی و مربیگری به صورت گروهی انجام می‌شود نه انفرادی. من و لونکو طی یک ماه گذشته در کنار هم هدایت ملی‌پوشان ایران را بر عهده داشتیم. افتتاحیه رسمی آکادمی اشلاگر یکی از مواردی است که مانع از حضور من در گوانگجو می‌شود.

سرمربی تیم ملی تنیس روی میز ایران در پایان گفت: صادقانه می گویم که شانس ایران در کسب مدال در بازی های آسیایی نسبت به بسیاری از کشورهای شرق آسیا کمتر است. من هم جادوگر نیستم که در زمان کوتاه بتوانم ایران را به چنین جایگاهی برسانم.