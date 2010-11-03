به گزارش خبرنگار مهر در کرج، مرتضی تمدن ظهر چهارشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی استانهای تهران و البرز اظهار داشت: اصرار بر برگزاری این جلسه در کرج به این دلیل بود که از این پس تقسیم کار بین استان البرز و تهران صورت می گیرد و تقدیر از زحمات تمامی اعضای شورای فرهنگ عمومی نیز از جمله اهداف برگزاری این نشست مشترک است.

مرتضی تمدن افزود: در سفر اخیر رهبری به قم 70 درصد مطالب عنوان شده در زمینه مسائل فرهنگی بود که از سوی دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی می خواهیم این بخش از سخنان رهبری را آماده سازی و تکثیر کرده و در اختیار شوراهای فرهنگ عمومی قرار دهید.

وی ادامه داد: سفر لبنان دستاوردهای زیادی برای ملت ایران داشت و که باید برای انتقال این دستاوردها به جامعه فرهنگسازی کرد.

این مسئول خاطرنشان کرد: بحث هدفمند یارانه ها بر فضای فرهنگی کشور تاثیر دارد و صرفه جویی و قناعت از جمله دستاوردهای این قانون است.

شهروندان می توانند 35 درصد مبلغ یارانه ها را پس انداز کنند

وی ادامه داد: وقتی شهروندان احساس کنند مبلغ یارانه ها را به صورت نقدی دریافت می کنند، تمایل بیشتری به صرفه جویی دارند و با صرفه جویی مردم می توانند 35 درصد از میزان یارانه واریزی را پس از کسر هزینه ها پس انداز کنند که این میزان در جوامع شهری و روستایی متفاوت است.

تمدن بیان کرد: قبل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها عدالت رعایت نمی شد و با اجرای این قانون اعتمادسازی برای مردم صورت می گیرد.

نظم پذیری از آثار اجرای هدفمندی یارانه ها در جامعه است

وی گفت: نظم پذیری از جمله دیگر نتایج اجرای این قانون است، یک میلیون و 700 هزار کارت وانت در اختیار مردم داریم و نتوانستیم بیشتر از 300 هزار دستگاه را لیست و شناسایی کنیم.

استاندار تهران خاطرنشان کرد: برنامه معیشت خانواده ها را دگرگون کرده و تجلی همت مضاعف است.

وی گفت: این نشست عالی ترین مجمع فرهنگی استان است، در خصوص بودجه فرهنگی استان با بررسی های صورت گرفته مصوبات فرهنگی منطقه در سفر سوم ریاست جمهوری به تصویب رسید.

تمدن بیان کرد: بودجه فرهنگی سال 89 توزیع شد و این بودجه منهای بودجه جاری دستگاههای فرهنگی است که بین دستگاه های مختلف توزیع شده است.

این مسئول عنوان کرد: تقویت نهادهای مردمی که کار فرهنگی انجام می دهند در دستور کار تقسیم اعتبارات فرهنگی قرار گرفته است.

دیدار مسئولان فرهنگی استان تهران با ریاست جمهوری

وی یادآور شد: روز یکشنبه مسئولان فرهنگی استان تهران با ریاست جمهوری جلسه دارند و یکی از مدیران گزارشی کلی از اهم اقدامات و نیازهای فرهنگی را ارائه خواهند کرد.

تمدن همچنین از رئیس شورای فرهنگ عمومی خواست در هرمنطقه ای که امام جمعه استقرار دارد شورای فرهنگ عمومی مستقر شود.

وی ادامه داد: 37 شورای فرهنگ عمومی در دو استان فعالیت می کنند که می توانند اثربخشی فوق العاده ای داشته باشند.

استاندار تهران از فرمانداران غایب در جلسه نیز به شدت انتقاد کرده و از صدور تذکر کتبی در صورت نداشتن توجیه منطقی برای فرمانداران شهرهای ورامین، شمیرانات، شهرری و تهران خبر داد.

مدیرکل اطلاعات البرز نیز در این مراسم اظهار داشت: قانون هدفمندسازی یارانه ها دنبال تغییر رفتار در تولید کننده و مصرف کننده است که از آن جراحی اقتصادی نام برده می شود و این مسئله با رویکردهایی است که به سمت تغییر وضعیت اقشار ضعیف جامعه می اید.

شورای فرهنگ عمومی در خصوص هدفمندی یارانه ها فرهنگسازی کند

علی محلاتی افزود: رویکرد شورای فرهنگ عمومی باید در خصوص مسئله فوق نیز وارد عمل شود و اصلاح الگوی مصرف را در برنامه های خود جای دهد و در این راستا باید از آموزه های دینی بهره برد.

وی ادامه داد: مهمترین راهکار در مقابله با فرقه های فرهنگی نیز الگوسازی فرهنگی است و باید با برنامه های فرهنگی منسجم در این عرصه اقدام به مقابله کرد.

این مسئول بیان کرد: این افراد از خلاهای موجود نظیر عرفان و مهدویت بهره برداری می کنند و افراد را جذب فرقه ها می کنند که باید با برنامه ریزی صحیح از این موضوع پیشگیری کرد.