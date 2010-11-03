مرکز نگهداری ایتام در تبریز تخلیه می شود

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، محمدرضا صادقی اظهار داشت: مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست و ایتام تبریز از سال های پس از انقلاب به دلیل پاره ای از مشکلات قانونی و ثبتی با معضلاتی همراه بود که در نهایت طرف های شاکی، حکم تخلیه آنرا از مراجع قضایی گرفته و سازمان بهزیستی باید در سریع ترین زمان آن محل را ترک کند .

صادقی اضافه کرد: این ملک به وسعت 10 هزار متر مربع در سال 1317 توسط خیری به نام خانم اقدس پناهی به موسسه خیریه تبریز وقف شد اما در سال 1359 پس از تصویب ماده واحده تشکیل سازمان بهزیستی که در آن انتقال اموال منقول و غیر منقول موسسات خیریه به این سازمان مورد تاکید قرار گرفته است، با تهیه صورت جلسه ای، این امر به انجام رسید.

وی اظهارداشت : متاسفانه در این صورت جلسه تغییر وضعیت سند مالکیت زمین یاد شده مورد اشاره قرار نگرفته بود که به همین دلیل هم اکنون موسسه خیریه فوق، با شکایت به مراجع قضایی حکم تخلیه این مرکز را اخذ کرده است.

مدیرکل بهزیستی استان با بیان اینکه موسسه خیریه تبریز پس از انقلاب هیچ اقدامی در زمینه نگهداری کودکان یتیم نداشته است، توقف حکم مقام قضایی استان را خواستار شد.

صادقی با بیان این نکته که موسسه ای که تا چند سال قبل وجود خارجی نداشته نمی تواند هم اکنون ادعای مالکیت زمین را کند، در حالیکه عمده ترین هدف آنها سود تجاری حاصل از ساخت و ساز در این زمین مرغوب است افزود: باید تکلیف یک هزار کودک یتیم و بی سرپرست و دو هزار زن بی سرپرست و سه هزار معلول که از خدمات این مرکز بهره مند می شوند، روشن شود.