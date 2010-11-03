آموزش پدافند غیرعامل به مدیران در کاهش آسیبهای احتمالی موثر است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمود صلاحی ظهر چهارشنبه در همایش پدافند غیرعامل و امنیت فناوری اطلاعات و ارتباطات استان های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی اظهار داشت: امروز باید با توجه به استقرار نیروهای دشمن در منطقه اهداف اورا شناخته در راه های مقابله با آن را آموزش دهیم که این مهم نیازمند داشتن، اطلاعات است.

وی با بیان اینکه حضور دشمن در آن سوی مرزهای جمهوری اسلامی ایران اهمیت آموزش پدافند غیرعامل را افزایش می دهد گفت: امروز آموزش به پرسنل دستگاه ها و نهادها و به ویژه مدیران می تواند آسیب های احتمالی را به حداقل برساند.

صلاحی به تبیین اهمیت آموزش پدافند غیرعامل در استان خراسان و به ویژه شمال کشور پرداخته و ادامه داد: خراسان رضوی با 117 هزار کیلومتر مربع وسعت و 6 میلیون نفر جمعیت و هم مرزی با افغانستان و ترکمنستان از جایگاه ویژه ای در کشور برخورداراست.

وی با اشاره به 27 شهرستان خراسان رضوی و حضور سالانه 24 میلیون زائر داخلی و یک میلیون زائر خارجی در مشهد عنوان کرد: اقتصاد این استان خصوص بودن ودر آن نزدیک به شش هزار واحد صنعتی و کارخانه ای فعالیت دارند که تمام این موارد حاکی از اهمیت فوق العاده امنیت ارتباطی این استان و کشور است که با آموزش پدافند غیرعامل قابل تحقق است.