به گزارش خبرنگار مهر، در برنامه جمعه 14 آبان‌ماه برنامه "هفت" فیلم سینمایی "بعد از ظهر سگی سگی" با حضور مصطفی کیایی کارگردان، مجید صالحی بازیگر و عباس حقیقی تهیه‌کننده بررسی می‌شود.

پشت صحنه فیلم سینمایی "اینجا تاریک نیست" به کارگردانی محمدرضا خاکی در بخش دیگری از برنامه روی آنتن می‌رود. بررسی وضعیت بازیگران و ستاره‌ها در فروش فیلم‌های سینمایی با حضور محمد نیکبین تهیه‌کننده سینما و سعید قطبی‌زاده منتقد و روزنامه‌نگار یکی دیگر از بخش‌های برنامه است.

برنامه زنده "هفت" با اجرای فریدون جیرانی ساعت 23 جمعه روی آنتن شبکه سه می‌رود.