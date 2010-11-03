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۱۲ آبان ۱۳۸۹، ۱۷:۰۵

دهلوی درگفتگو با مهر:

هیچ مسئولی سراغ مرا نگرفت

هیچ مسئولی سراغ مرا نگرفت

سالها در عرصه فرهنگ و هنر کوشیده‌ام اما متاسفانه اکنون که در بستر بیماری افتاده‌ام هیچ مسئولی سراغ مرا نمی گیرد.

حسین دهلوی موسیقیدان ایرانی ضمن بیان این مطلب در انتقاد به کم توجهی مسئولان به اساتید هنرمند در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : رسیدگی به هنرمندان از کار افتاده در عرصه موسیقی از وظایف مسئولان و متولیان فرهنگی است ولی عملکرد مسئولان در قبال هنرمندان به گونه ای است که انگار این اصل مهم و انسانی را از یاد برده اند.

وی در ادامه افزود : راه اندازی ارکستر مضرابی از ایده ها و ابتکارات من بود که سالها پیش تشکیل شد و در آن زمان هیچ مسئولی از این ارکستر حمایت نکرد اما من به همراه برخی دلسوزان هنر موسیقی این هنر را زنده نگه داشته و قطعاتی را نیز اجرا و ضبط کردیم ولی هیچگاه فرصت دیده شدن پیدا نکرد تا اینکه دو روز گذشته یکی از اجرا ها از تلویزیون پخش شد و من از دیده شدن آن خوشحال شدم ولی متاسفانه پس از پخش این قطعه در تلویزیون هیچ یک از مسئولان نه تماسی گرفت و نه حق الزحمه ای بابت پخش این قطعه پرداخت کردند .

این آهنگساز در پایان در خصوص اوضاع جسمی خود گفت : دچار ناراحتی گوارشی هستم و متاسفانه حالت های افسردگی و فراموشی بیش از گذشته به سراغم می آید.  

کد مطلب 1184406

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