هیچ مسئولی سراغ مرا نگرفت

حسین دهلوی موسیقیدان ایرانی ضمن بیان این مطلب در انتقاد به کم توجهی مسئولان به اساتید هنرمند در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : رسیدگی به هنرمندان از کار افتاده در عرصه موسیقی از وظایف مسئولان و متولیان فرهنگی است ولی عملکرد مسئولان در قبال هنرمندان به گونه ای است که انگار این اصل مهم و انسانی را از یاد برده اند.

وی در ادامه افزود : راه اندازی ارکستر مضرابی از ایده ها و ابتکارات من بود که سالها پیش تشکیل شد و در آن زمان هیچ مسئولی از این ارکستر حمایت نکرد اما من به همراه برخی دلسوزان هنر موسیقی این هنر را زنده نگه داشته و قطعاتی را نیز اجرا و ضبط کردیم ولی هیچگاه فرصت دیده شدن پیدا نکرد تا اینکه دو روز گذشته یکی از اجرا ها از تلویزیون پخش شد و من از دیده شدن آن خوشحال شدم ولی متاسفانه پس از پخش این قطعه در تلویزیون هیچ یک از مسئولان نه تماسی گرفت و نه حق الزحمه ای بابت پخش این قطعه پرداخت کردند .

این آهنگساز در پایان در خصوص اوضاع جسمی خود گفت : دچار ناراحتی گوارشی هستم و متاسفانه حالت های افسردگی و فراموشی بیش از گذشته به سراغم می آید.