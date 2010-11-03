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۱۲ آبان ۱۳۸۹، ۱۵:۴۸

یادگیری پدافند غیرعامل یک تکلیف است

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت: پدافند غیرعامل یک تکلیف برای حفظ جان، مال و شرف هر فرد است.

به گزارش خبرنگار مهر درمشهد، فیضی صبح چهارشنبه در همایش پدافند غیرعامل استان های خراسان اظهار داشت: پدافند غیرعامل یک کار نظامی نیست اما در اتفاقی که منجر به عملیات نظامی می شود، کارساز است و در هرزمان و هر مکان و برای هر فرد، لازم است.

وی ادامه داد: پدافند غیرعامل به صورت عامیانه باید مثل پیش بینی حفاظت از وسایل مشخص برای مواقع سرقت باشد و یک دستور اداری نیست.

فیضی گفت: اصول هفتگانه پدافند غیرعامل در هر مقطعی قابل اجرا است و از همین امروز باید به فکر بود تا بتوانیم حفاظت را از نظر اصول پدافند غیرعامل داشته باشیم.

وی اظهار داشت: برای وضعیت موجود از سهل ترین اقدام ممکن باید شروع کرده و به تدریج با زمان بندی پیش رفت.

فیضی گفت: خیلی کارها در این حوزه، نیاز به پروژه و اعتبار خاصی ندارد و چه بسا اگر منتظر بودجه و اعتبار باشیم، شاید خیلی دیر شود.

وی با بیان اینکه بحث پدافند غیرعامل تمام شدنی نیست ادامه داد: اگر زمان طراحی اصول پدافند غیرعامل مد نظر قرار گیرد، 20 درصد در مقایسه با زمان بعد از طراحی، کاهش هزینه خواهیم داشت.

فیضی گفت: اگر پروژه ای در مرحله اجرا است، در همان مرحله و مقطع نیز می توان پدافند غیرعامل را برایش پیاده کرد.

وی در رابطه با نحوه اجرای آن نیز عنوان کرد: بر اساس وظایف تعیین شده، خود اقدام کنیم و هر مجموعه ای در این رابطه، تخصصی برای خودبرنامه ریزی کند.

کد مطلب 1184409

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