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۱۲ آبان ۱۳۸۹، ۱۴:۲۶

برنامه مسابقات شنای مردان در بازی‌های آسیایی اعلام شد

برنامه مسابقات شنای مردان در بازی‌های آسیایی اعلام شد

مسابقات شنای مردان در شانزدهمین دوره بازی های آسیایی گوانگجو از 22 آبان ماه به مدت 6 روز آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات شنای مردان در شانزدهمین دوره بازی های آسیایی گوانگجو از 22 آبان ماه در 19 ماده آغاز خواهد شد. این مسابقات در مرحله مقدماتی ساعت 9 صبح و در مرحله فینال ساعت 18 به وقت محلی آغاز خواهد شد.

برنامه کامل مسابقات به شرح زیر است:
روز نخست (22 آبان ماه) : 400 متر مختلط انفرادی - 200 متر پروانه
* روز دوم (23 آبان ماه): 100 متر پروانه - 200 متر آزاد - 50 متر قورباغه
* روز سوم (24 آبان ماه): 50 متر آزاد - 100 متر قورباغه - 200 متر کرال پشت - 200×4 متر آزاد تیمی
* روز چهارم (25 آبان ماه): 50 متر پروانه - 400 متر آزاد - 100 متر کرال پشت - 100×4 متر آزاد تیمی
* روز پنجم (26 آبان ماه): 100 متر آزاد - 200 متر مختلط انفرادی
* روز ششم (27 آبان ماه): 50 متر کرال پشت - 200 متر قورباغه - 1500 متر آزاد - 100×4 متر مختلط تیمی
کد مطلب 1184411

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