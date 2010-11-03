به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات شنای مردان در شانزدهمین دوره بازی های آسیایی گوانگجو از 22 آبان ماه در 19 ماده آغاز خواهد شد. این مسابقات در مرحله مقدماتی ساعت 9 صبح و در مرحله فینال ساعت 18 به وقت محلی آغاز خواهد شد.

برنامه کامل مسابقات به شرح زیر است:

* روز نخست (22 آبان ماه) : 400 متر مختلط انفرادی - 200 متر پروانه

* روز دوم (23 آبان ماه): 100 متر پروانه - 200 متر آزاد - 50 متر قورباغه

* روز سوم (24 آبان ماه): 50 متر آزاد - 100 متر قورباغه - 200 متر کرال پشت - 200×4 متر آزاد تیمی

* روز چهارم (25 آبان ماه): 50 متر پروانه - 400 متر آزاد - 100 متر کرال پشت - 100×4 متر آزاد تیمی

* روز پنجم (26 آبان ماه): 100 متر آزاد - 200 متر مختلط انفرادی

* روز ششم (27 آبان ماه): 50 متر کرال پشت - 200 متر قورباغه - 1500 متر آزاد - 100×4 متر مختلط تیمی