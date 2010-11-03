جعفرصادق اسکندری در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه، افزود: قیمت بیشتر کالاهای پرمصرف خانوار در استان نسبت به میانگین کشوری هفت تا هشت درصد افزایش را نشان می‌دهد که انواع برنج، گوشت گوسفند، تخم‌مرغ، جوجه یک‌روزه، گوشت مرغ، روغن نباتی و مایع از جمله این کالاهای اساسی هستند.

وی در ادامه بیان داشت: افزایش قیمت روغن نباتی، نوشابه و آب معدنی به علت ممنوعیت واردات بود که اکنون این مشکل حل شده و هیچگونه محدودیتی برای واردات و صادرات وجود ندارد.

رئیس سازمان بازرگانی آذربایجان غربی با بیان اینکه قیمت دو سوم از کالاهای اساسی بالاتر از میانگین کشوری است، اظهار داشت: این کالاها بیشتر مربوط به سیمان، تیرآهن و میلگرد بوده که کرایه حمل بار سبب افزایش قیمت آنها شده است.

اسکندری با اشاره به آغاز طرح نظارت و بازرسی در راستای اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها، خاطر نشان کرد: در راستای اجرای این طرح 530 نفر بازرس مستقیم و ناظر افتخاری برای نظارت بر نحوه توزیع و فروش کالا همکاری می‌کنند که در صورت کشف تخلف، برابر قانون با آنها برخورد می‌شود.

وی کالاهایی چون گوشت مرغ، گوشت قرمز، تخم‌مرغ، شیر، شیرخشک صنعتی، پنیر، کره، برنج، عدس و لوبیا و نهاده‌های دامی، جو، ذرت، کنجاله سویا، کود، سم و پودرهای شوینده را مشمول بازرسی‌های این طرح عنوان کرد.

این مقام مسئول ادامه داد: واحدهای صنفی عمده و خرده‌فروشی، انبارها و سردخانه‌ها و شرکت‌های تولیدی، توزیعی و خدماتی در این طرح مورد بازرسی قرار می‌گیرند.

رئیس سازمان بازرگانی آذربایجان غربی افزود: در حال حاضر کالاهای مورد‌نیاز و اساسی مردم به اندازه کافی ذخیره ‌سازی شده و در صورت نیاز در 581 واحد صنفی شناسایی شده در نقاط مختلف استان توزیع می‌شوند.