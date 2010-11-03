به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، مسعود منصور پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه برای تثبیت مالکیت دولت بر اراضی ملی، نیاز به اخذ سند برای این زمین ها است، اظهار داشت: 135 میلیون هکتار از اراضی کشور، ملی هستند که با تلاش های صورت گرفته، تاکنون بیش از 90 درصد این اراضی سند دار شده است.

منصور با اشاره به اینکه 21 میلیون هکتار از اراضی ملی که سند دار نشده اند، باید در طول سه ساله اول برنامه پنجم توسعه سند دار شوند، خاطر نشان کرد: عمده مشکل موجود در ارتباط با سند دار کردن اراضی ملی، مربوط به مسئله اوقاف است که سازمان با جدیت این موضوع را پیگیری می کند.

وی، وقف اراضی ملی را غیر ممکن دانست و خاطر نشان کرد: بر اساس فتوای مراجع تقلید، در زمین هایی که به عنوان اراضی ملی و موات اطلاق می شود، امکان وقف وجود ندارد و باید راه حلی در این رابطه اندیشیده شود.

قائم مقام معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل ها، منابع طبیعی و آبخیزداری کشوربا تاکید بر اینکه اختلاف نظر با اوقاف باید به صورت استانی حل شود، یادآور شد: البته باید این نکته را مد نظر داشت که نمی توان این مشکل را به طور کامل رفع کرد.

منصور، به تعرض های صورت گرفته به اراضی ملی اشاره و خاطر نشان کرد: با فرهنگ سازی و تثبیت مالکیت دولت بر اراضی ملی، می توان بر این مشکل تا حدودی فائق آمد.

وی تصریح کرد: ایجاد کمربند حفاظتی در مرز اراضی ملی، از راهکارهای مهم برای جلوگیری از دخل و تصرف در این زمین هاست.

مدیرکل ممیزی سازمان امور جنگل ها و منابع طبیعی کشور با اشاره به واگذاری اراضی ملی به منظور توسعه کشور، گفت: در طرح های جدید، مالکیت زمین های واگذار شده بر عهده دولت خواهد بود و دستگاه ها فقط حق بهره برداری از آن اراضی را دارند.