به گزارش خبرنگار مهر، در بخش هایی از این بیانیه آمده است : خبر ناگهانی انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران موجی از تأسف، بهت و حیرت را در میان جامعه پزشکی کشور ایجاد کرد و تصمیم به انحلال یک دانشگاه بزرگ با سابقه و فعالیتهای چشمگیر و رو به رشد علمی، پژوهشی، درمانی و بهداشتی در پشت درهای بسته و در فضای کاملاً حفاظتی، به گونه ای که حتی بعضی از مسئولین و معاونین وزارتخانه هم از آن اظهار بی اطلاعی می کنند و اقدام به انتشار آن به شکل ناگهانی، آن هم در یک روز تعطیل و اجرای آن به شکلی قیم مأبانه و هجومی، امری نیست که در نظام اسلامی ما و در یک فضای دانشگاهی بتوان آن را پذیرفت.

در ادامه این بیانیه با اشاره به رتبه چهارم دانشگاه علوم پزشکی ایران در آخرین رتبه بندی آموزشی و بیشترین رشد پژوهشی در بین دانشگاههای علوم پزشکی کشور با اظهار تأسف از نادیده گرفتن شأن و حرمت اعضای هیئت علمی، گروه های آموزشی پرسابقه، نخبگان و چهره های علمی و کارمندان این دانشگاه یادآور شده است: در نظام مقدس اسلامی که برای علم و عالمان حرمتی عظیم قائل است تصمیم به انحلال یک دانشگاه بدون اطلاع فرهیختگان، دانشجویان و پرسنل این دانشگاه معنایی جز نادیده گرفتن حرمت و جایگاه علم و عالمان از سوی چند مسئول اجرایی ندارد.

کانون بسیج جامعه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران سابق در بخش دیگری از این بیانیه یادآور شده است: انحلال بی سابقه یک دانشگاه به بهانه های واهی ازجمله افزایش رتبه دانشگاه علوم پزشکی تهران در رتبه بندی جهانی و یا به بهانه تحقیرآمیزی مثل ارتقاء رتبه علمی اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه ایران، چیزی جز قربانی کردن حیثیت و نادیده گرفتن دستاوردهای علمی فرزندان انقلاب و اعتبار چندین ساله یک مرکز بزرگ علمی در پای تصورات و مطامع به ظاهر علم دوستانه بعضی از مسئولین دانشگاهی نیست.

در این بیانیه به مستدل نبودن دلایل وزارت بهداشت درباره انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران سابق اشاره شده و تاکید شده است: چنین پروسه بزرگی نیازمند مراحل قانونی بوده و طبق اساسنامه دانشگاه، باید ابتدا این امر در هیئت امنای دانشگاه و سپس در شورای گسترش به تصویب رسیده و نهایتا مورد تایید شورای انقلاب فرهنگی قرار گیرد که هیچ یک از این مراحل انجام نشده است.

کانون بسیج جامعه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران سابق همچنین بر پیگیری وظایف علمی، آموزشی و ارائه خدمات بهداشتی درمانی به مردم در فضایی آرام و بدون هرگونه تنش از سوی اعضای هیئت علمی، دانشجویان و کارمندان تاکید کرده است.

به گزارش مهر، دانشگاه علوم پزشکی ایران از روز شنبه 8 آبان ماه 89 بر اساس ابلاغ مصوبه شماره 677/110 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور منحل شده است. کلیه فعالیتهای بهداشتی، درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران واقع در استان البرز به دانشکده علوم پزشکی کرج، کلیه واحدهای بهداشتی، درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و کلیه واحدهای آموزشی و پژوهشی و دانشجویی به دانشگاه علوم پزشکی تهران منتقل شد.