به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، غلامرضا منتظری ظهر چهارشنبه در نشست مشترک با دستگاه های مرتبط در خصوص تبیین مثبت هدفمند کردن یارانه ها در گرگان افزود: امروز همه ما واقف هستیم که اجرای این طرح یک ضرورت است.



سخنگوی ستاد هدفمند کردن یارانه ها بیان کرد: طرح هدفمند کردن یارانه ها یک ضرورت اجتناب ناپذیر است و برای رسیدن به عدالت اجتماعی اجرا می شود.

وی ضمن گرامیداشت 13 آبان روز دانش آموز و شهدای این روز گفت: با وقوع انقلاب اسلامی و رهبری حکیمانه امام راحل، اسباب عزت و سربلندی و اقتدار نظام اسلامی فراهم شد و در ادامه آن، با رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری، مسیر رشد و بالندگی، روند سعودی به خود گرفت.

منتظری افزود: شهدای دانش آموز از گوهر هستی خویش یعنی جان خود دریغ نکردند تا ایران اسلامی در مسیر سربلندی گام بردارد.

وی با تاکید بر ناتوانی غرب اظهار داشت: امروزه صاحب نظران سیاست و قدرت، نقش بی بدیل ایران را نمی توانند انکار کنند چرا که خداوند متعال ، لباس عزت و سرفرازی بر قامت مردم ایران پوشانیده است.