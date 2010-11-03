به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس رنکینگ اعلام شده از سوی فدراسیون جهانی تنیس روی میز نوشاد عاملیان با 14 پله صعود از رده 170 در رده 156 قرار گرفت. افشین نوروزی که در رنکینگ ماه گذشته صاحب رده 366 شده بود 67 پله صعود کرد و به جایگاه 299 رسید. واحد مالمیری نیز صاحب رنکینگ 440 شد. این ملی پوش کشورمان با 49 پله صعود به این جایگاه دست یافت. اما در بین بازیکنان ایرانی، نیما عالمیان بیشترین صعود را داشت. این بازیکن در رده بندی جدید فدراسیون جهانی تنیس روی میز 100 پله صعود کرد و در رده 555 قرار گرفت.

محمد رضا اخلاق پسند تنها بازیکن ایرانی بود که در رده سنی بزرگسالان نزول داشت. این ملی پوش کشورمان که در بازی های آسیایی گوانگجو نیز حضور خواهد داشت از رده 235 به رده 243 نزول کرد.

در رده سنی امیدهای فدراسیون جهانی تنیس روی میز نیز بازیکنان کشورمان با صعود و سقوط مواجه شدند. بر این اساس علیرضا ملارجبی 14 پله نزول کرد و در مکان 487 قرار گرفت این در حالی است که دیگر بازیکنان کشورمان در این رده سنی صعود داشتند. نیما عالمیان 50 پله صعود کرد و از رده 245 به 195 رسید. پوریا عمرانی که در رنکینگ ماه گذشته رده 353 را در اختیار گرفته بود با 30 پله صعود در جای 323 قرار گرفت و نوشاد عالمیان تنها با یک پله صعود صاحب رنکینگ 24 شد.