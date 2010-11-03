مسابقات قرآن منطقه دو کشوری کارکنان ناجا در سمنان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، فرمانده انتظامی استان سمنان ظهر چهارشنبه در آیین آغاز این مسابقات در سالن همایش سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان گفت: ایران به برکت تعالیم قرانی در دنیا می درخشد.

سردار قاسم نصری با بیان اینکه در این مسابقات قاریان و حافظان برتر استان های تهران، سمنان، مازندران، گیلان و قزوین حضور دارند، گفت: انقلاب اسلامی از آموزه های قرآنی و ولایی است و دشمنان توسعه و ترویج فرهنگ قرآنی می ترسند.

وی افزود: تا زمانی که به قرآن کریم عمل کنیم علی رغم همه خباثت های دشمنان به انقلاب اسلامی آسیبی نمی رسد.

فرمانده انتظامی استان سمنان با بیان اینکه انقلاب اسلامی در سایه قرآن بیمه شده است، گفت: در سال های اخیر برنامه های بسیار خوبی به منظور گسترش فرهنگ قرآن کریم بین کارکنان ناجا اجرا شده است.

این مسابقات با حضور 64 نفر از قاریان و حافظان برتر این 5 استان و در رشته های قرائت تحقیق، قرائت ترتیل، حفظ سه جزء و درک مفاهیم سطح یک و دو در سمنان در حال برگزاری است و نفرات برتر هر رشته به مرحله کشوری مسابقات نیروی انتظامی راه می یابد.