کشف یک ژن جدید عامل بروز نوع خاصی از زوال عقل

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان موسسه تحقیقات نوروساینس استرالیا در سیدنی به سرپرستی "جان نواک" ژنی را کشف کردند که مسئول تجمع پروتئین های غیرعادی در مغز بیماران متاثر از یک نوع شایع از زوال عقل به نام "زوال عقل فرونتوتمپورال" (جلوگیجگاهی) است.

زوال عقل فرونتوتمپورال (Dft) که می تواند پس از 50 سالگی بروز یابد به زبان، رفتار و شخصیت بیمار آسیب می رساند.

تاکنون هیچ راه درمانی برای کنترل و یا توقف این بیماری وجود ندارد. همانند بیماری آلزایمر، این نوع زوال عقل نیز با رسوب غیرعادی پروتئینها در مغز همراه است.

این نورولوژیستها با بررسی نمونه DNA افراد یک خانواده که در آنها نوع ارثی بیماری Dft بسیار شایع بود و مقایسه این اطلاعات با نتایج بررسیهای DNA مربوط به 184 خانواده دیگر در استرالیا و اروپا موفق شدند ژنی به نام "سیگمار 1" را شناسایی کنند.

این نتایج نشان داد که خوشبختانه برخی داروهای مربوط به بیماریهای روانی از جمله داروی "هالوپریدول" که برای درمان اسکیزوفرنی استفاده می شود با تاثیر گذاشتن بر روی این ژن اثر می گذارند.

براساس گزارش ABC NEWS، جان نواک در این خصوص اظهار داشت: "از آنجا که این داروها برای استفاده انسان در دسترس قرار دارند بنابراین ارائه یک روش درمانی برای معالجه Dft می تواند در مدت چند سال آینده در دسترس قرار گیرد.

آزمایشات اولیه نشان می دهند که یک دوز هالوپریدول از 10 تا 100 برابر کمتر از دوزی که برای درمان بیماریهای روانی استفاده می شود می تواند در معالجه Dft موثر باشد. در حال حاضر آزمایشات تعیین دوز این داروها بر روی موشها آغاز شده است."