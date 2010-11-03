50 تا 100 درصد منابع آبی روستاهای استان یزد نقصان آبدهی دارند

محمدرضا حاتمی در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: در حال حاضر 405 منبع آبی در سطح روستاهای استان یزد قرار دارد که تقریبا تمامی این منابع آبی نقصان آبدهی دارند و بسیاری از آنها نیز با مشکل افت کیفیت مواجه شده ‌اند.

وی یادآور شد: شرکت آبفار هزینه‌ های گزافی بابت کف‌ شکنی چاهها پرداخت کرده است در حالی ‌که اگر مصرف بهینه شود، هزینه ‌ها به طور قطع کاهش خواهد یافت.

حاتمی در بخش دیگری از سخنان با اشاره به اینکه شرکت آبفار امسال 76 پروژه در دست اجرا دارد، عنوان کرد: برای اجرای این تعداد پروژه هشت میلیارد و 800 میلیون تومان به این شرکت اختصاص یافته است.

وی اظهار امیدواری کرد: با تخصیص اعتبارات خشکسالی، اعتبارات امسال آب و فاضلاب روستایی به 15 میلیارد تومان برسد.

حاتمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به میزان مصرف در روستاهای استان یزد بیان داشت: نمودار مصرف مشترکان نشان می‌ دهد که مردم روستاها بحث اصلاح الگوی مصرف را جدی گرفته‌ اند و اگر اینگونه نبود، با توجه به معضلات خشکسالی، مشکلات در روستاها اکنون چندین برابر بود.

کمتر از نیمی از روستاهای استان یزد زیرپوشش خدمات آبفار این استان قرار دارند

وی عنوان کرد: در استان یزد هزار و 382 روستا وجود دارد که از این تعداد 645 روستا زیر پوشش شرکت آب و فاضلاب روستایی هستند و بیشتر آنها نیز روستاهای بالای 20 خانوار هستند.

حاتمی طول خط انتقال و شبکه توزیع آب در روستاهای استان یزد را چهار هزار و 750 کیلومتر و ظرفیت مخازن را 77 هزار مترمکعب و تعداد مشترکان این شرکت را 89 هزار و 170 مشترک اعلام کرد.

حاتمی در بخش دیگری از این نشست با اشاره به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ‌ها بیان داشت: در بحث هدفمند کردن یارانه ‌ها، بحث اصلی دولت، افزایش قیمت آب نیست زیرا این افزایش قیمت، دردی از شرکتهای آبرسانی درمان نمی ‌کند بلکه هدف اصلی اصلاح الگوی مصرف است.

وی با اشاره به اینکه خشکسالی نیز طی سالهای اخیر به طور پی در پی مشکلاتی در روستاها ایجاد کرده است، افزود: یکی از راه‌ های عبور از این بحران و چالش، صرفه‌ جویی و اصلاح الگوهای مصرف است.

هیچ مشکل جدی در زمینه وجود فلزات سنگین در آب روستاهای یزد وجود ندارد

حاتمی در مورد آلودگی برخی منابع آب در روستاها عنوان کرد: تعیین آلودگی منابع آبی و نوع آلودگی آب بر عهده آبفار نیست و در حیطه وظایف محیط زیست است.

وی ادامه داد: محیط زیست باید به آبفار اعلام کند که چه اقدامی در این مرحله از آلودگی برخی منابع آبی انجام دهد، آنگاه ما وارد عمل خواهیم شد.

حاتمی عنوان کرد: تمامی منابع آبی روستاهای استان یزد در زمینه فلزات سنگین مورد آزمایش قرار گرفته‌ اند و خوشبختانه هیچ مشکل جدی در این زمینه وجود ندارد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد یادآور شد: در زمینه آزمایشات سموم به ویژه در بخش‌هایی که کشاورزان از سموم شیمیایی برای دفع آفات استفاده می‌ کنند نیز، امسال آزمایشاتی انجام خواهیم داد.