امیدوارم مخاطب با "خواب است پروانه" ارتباط برقرار کند

مزدک میرعابدینی به خبرنگار مهر گفت: "خواب است پروانه" داستان روانپزشکی است که در یک روز و در مطبش با هفت بیمار مواجه می‌شود، فیلم پردیالوگ و کمی پیچیده است و قصه آن در یک لوکیشین روایت می‌شود. من در سینما به عنوان نویسنده، تهیه‌کننده، کارگردان، بازیگر و بازیگردان فعالیت کرده‌ام و تجربه کردن در سینما را دوست دارم.

وی افزود: یکی از دغدغه‌های من در سینما فیلمسازی است و دوست دارم در حوزه‌هایی متفاوت فیلم بسازم و تجربه‌های تازه داشته باشم، این به معنای تولید فیلم‌های تجربی ارزان قیمت نیست و اگر شرایط فراهم شود حتما فیلم‌های پرهزینه می‌سازم و از چنین تجربه‌هایی هراس ندارم.

این بازیگر ادامه داد: به فعالیت در همه شاخه‌های سینما علاقه دارم و زمانی که وارد یک پروژه می‌شوم درگیر آن می‌شوم، در "آنجا" هم تهیه‌کننده بودم، هم نویسنده و هم بازیگر، در "بدرود بغداد" در کنار بازی انتخاب بازیگران را بر عهده داشتم، از چند وجهی بودن در سینما استقبال می‌کنم و این اتفاق تا به حال پیش نیامده که در یک فیلم فقط به عنوان بازیگر حضور داشته باشم.

میرعابدینی گفت: "خواب است پروانه" را برای مخاطب خارجی نساخته‌ام، با این فیلم پردیالوگ است سعی کردم در ترجمه دیالوگ‌ها دقت کنم و حساسیت به خرج بدهم، امیدوارم مخاطب خارجی با این فیلم ارتباط برقرار کند و آن را دوست داشته باشد. قطعا از نمایش فیلم در ایران خوشحال می‌شوم و امیدوارم "خواب است پروانه" فرصت این را داشته باشد که روی پرده سینماهای ایران برود.

"خواب است پروانه" در کنار هفت فیلم دیگر در بخش مسابقه جشنواره آسیایی رم حضور دارد. پارسال فیلم سینمایی "درباره الی" به کارگردانی اصغر فرهادی جایزه ویژه این جشنواره را دریافت کرد. مزدک میرعابدینی در فیلم سینمایی "بدرود بغداد" به کارگردانی مهدی نادری بازی کرده است.

این نویسنده و کارگردان پیشتر فیلم سینمایی "کتاب قرمز" را کارگردانی کرده، هشت فیلم کوتاه ساخته و تعدادی فیلم نیمه بلند در کارنامه دارد.